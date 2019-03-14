Boeing'den 737 Max uçaklarının uçuşlarının geçici olarak durdurulması tavsiyesi

Boeing, ABD Havacılık İdaresinin (FAA) 737 Max uçaklarının yere indirilmesi kararını desteklediğini ve tüm 737 Max'lerin uçuşlarının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiklerini duyurdu.

Boeing'den yapılan açıklamada, Boeing'in 737 Max'e güveninin tam olduğu ancak FAA, NTSB ve dünyadaki havacılık yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonrası dikkat ve yolcu güvenliği nedeniyle FAA'e 371 uçaklık "737 MAX" filosunun uçuşlarının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettikleri belirtildi.

FAA'in 737 Max uçaklarını yere indirme kararınının da desteklendiği aktarılan açıklamada, Boeing CEO'su Dennis Muilenburg'ün "Tüm Boeing ekibi adına, iki trajik kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki son kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır ve Tayland, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.