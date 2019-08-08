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Boğa burcunda Uranüs retrosu! 12 Ağustos 2019 - 11 Ocak 2020

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 08.08.2019 17:29 | Son Güncelleme

12 Ağustos Pazartesi günü retro hareketine başlayan Uranüs bizleri hem genel hem de özel olarak hangi konularda etkileyecek?

Boğa burcunda Uranüs retrosu! 12 Ağustos 2019 - 11 Ocak 2020

Uranüs, 12 Ağustos Pazartesi Türkiye saatiyle 05:26’da retro hareketine başlıyor olacak. 11 Ocak 2020 tarihine kadar da uzun süre retro sürecine devam edecek.

Öncelikle diğer gezegenlerin retro hareketiyle karıştırmamalıyız. Örneğin, Merkür retrosu denildiğinde hemen her şeyi aniden yaşarız. Yani bir anda karıştırır ortalığı ve gider. Jenerasyon gezegenleri dediğimiz Uranüs, Neptün ve Plüton ise böyle değildir. Ağır hareket ederler, doğal olarak etkileri hemen gözlenmez. İçten içe bazı değişimleri hayatımızda gösterir. Bazen elle tutulur bir şey bile olmayabilir. Ama retro süresince aldığımız kararlar, yaşam biçimimize dair değişimlerle içten içe bunu yaparız.

Kısacası Uranüs retro sürecinde şöyle ya da böyle şeyler olur dediğimizde, bir Merkür retrosu gibi üç hafta içinde hemen etki göstereceğini düşünmeyelim. Ağır ağır etkilerini göreceğizdir. Retro denilince sanki aksilikler daha ön planda gibi anlaşılır. Evet bazı işler yavaş ilerleyebilir. Ama özümüze dönmek, kendimizi keşfetmek için aslında çok güzel bir zamandır. Uranüs retrosunda da hayatta bizi kısıtlayan şeylere karşı duruşumuzu değiştirmeye başlayacağız. Aslında değişime başlamak için bir hazırlık evresi gibi de düşünebiliriz. Bize engel olan kişiler, onu veya bunu yapamazsın diyenlere karşı bir dur diyebiliriz. Önce, “ben ne istiyorum?”, “özgür müyüm?”, “başkasının bana biçtiği hayatımı yaşıyorum?” “yoksa kendi istediğim hayatı mı?” gibi düşüncelere çok fazla dalacağız. Aslında iyi de yapacağız çünkü böylelikle farkındalığımız artacak ve hayata bakış açımız değişecek.

Uranüs retrosuna genel olarak baktık. Peki hangi burçta nasıl retrosuna devam ediyor bunu inceleyelim. Uranüs bildiğiniz üzere Boğa burcunda hareket ediyor. Retro hareketini de Boğa burcunda bitirecek. Yani geçen seneki gibi Koç burcuna geri dönmeyecek. Bu sebeple Boğa’nın karakterine göre yorumlarsak değişimin gezeni Uranüs, sabit yapıdaki geleneksel Boğa burcu yapısına ters gelebilir. Değişime sıcak bakan bir burç değildir. Bu sebeple retro esnasında ne kadar kendi farkındalığımız artsa da değişimler için önce duraksayabiliriz. Risk almaya değer mi eskisi yenisinden iyi mi olacak yoksa kötü mü olur gibi garanti cevaplar arayabiliriz.

Bu Uranüs retrosuna özel uyarımız var mı derseniz tabii ki var. Uranüs 12 Ağustos’ta retro hareketine başladıktan sonra 15 Ağustos’ta Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Özellikle bu dolunay Venüs’ün rol oynadığı (Venüsyen) sert bir dolunay olacak. Tam da Uranüs retrosu birkaç gün önce başlamışken ve de dolunay ilişkilere vurgu yapacakken bizler de ilişkilerde sakin kalmalıyız.

Dünya’yı nasıl etkileyeceğine dair bilgileri, Uranüs Boğa burcuna geçtiğinde detaylıca irdelemiştik. Üstünden geçersek, global olarak ekonomik dengelerde değişimler, hatta beklenmeyen kurumların, bankaların iflası gibi haberler duyabiliriz. Uranüs’ün toprak grubu Boğa burcunda olması, tutulmaların Yengeç-Oğlak ekseninde devam etmesi, tutulmalarda yer alan Oğlak burcunun da toprak grubu olması, birlikte değerlendirilirse doğal afetler bakımından riskli bir süreçte olacağız. Deprem, toprak kayması, yer altıyla ilgili yerler, madenler gündemde olabilir.

Gelelim her burç genel olarak uzun vadede hangi konularda etki alabilir inceleyelim. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız.

KOÇ

koc

Maddi konularda işleriniz ağır ilerleyebilir. Riskli yatırımlar için uygun bir dönem olmayabilir. Ani harcamalar yapmadan önce dikkatlice düşünmelisiniz.

BOĞA

boga

Hayatınızda alacağınız kararlarda iki kere düşünmeniz gerekmektedir. Ani bir değişim yerine, belki yavaş yavaş hayat tarzınızdaki değişimlere başlamalısınız. Kendinizi keşfedeceğiniz bir süreçte olacaksınız.

İKİZLER

ikizler

Sağlığınızda ani değişimler yaşayabilirsiniz. Üstüne düşmediğiniz küçük bir problem bir gün kalktığınızda daha şiddetlenmiş olabilir. Geçmişteki biriyle ilgili de beklenmedik bir gelişme yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ

yengec

Arkadaşlarınızdan beklemediğiniz bir davranış görebilirsiniz. Dost bildiklerinizin aslında gerçekte çok farklı bir kişilik olduklarını anlayabilirsiniz. Bunu yeni yeni fark etmeniz gelecekte kimle yola devam etmeniz açısından ışık olacaktır.

ASLAN

aslan

Kariyer hayatınızda ani olaylar meydana gelebilir. Bu dönem içinde bu olaylara hızlı tepki vermemeniz en iyi cevap olacaktır. Çünkü kariyerinizde değişim sürecinde olacaksınız. Bazı iniş çıkışlar çok doğaldır.

BAŞAK

basak

Kendinizle ilgili aldığınız kararlarda şüphe duyabilirsiniz. Acaba doğru mu yapıyorum yoksa değişim bana göre değil miydi karamsarlığına girebilirsiniz. Unutmayın değişim en güzel seçenek sizin için. Ara sıra sorgulamanız doğal olacaktır. Bu dönem yapacağınız seyahatlerde rötarlar, aksilikler yaşanabilir.

TERAZİ

terazi

Gelirinizin çok üstünde borçlanmamaya çalışın. Sürpriz ödemeler bu dönemde karşınıza çıkabilir. Temkinli yaklaşırsanız korkmanız gereken bir dönem olmayacaktır. Belki eşinizin bir borcu aniden önünüze gelebilir.

AKREP

akrep

İlişkinizde ve evliliğinizde kendinizi değiştirmeye cesaretiniz yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Retroda bu durum biraz daha ağır ilerler. Bazı kararsızlıklar yaşamanız normaldir.

YAY

yay

Ofiste işleriniz bir iyi bir kötü ilerleyebilir. Beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sorumluluk almanız gereken durumlar oluşabilir. En çok sağlığınıza önem vermelisiniz. Aniden gelişen bir rahatsızlık vaktinizi alabilir.

OĞLAK

oglak

Aşk hayatınızda beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Karar vermekte zorlanabilirsiniz. Çocuğunuza daha fazla vakit ayırmanız gereken durumlar oluşabilir.

KOVA

kova

Ailenizde ani kararlar almanız gereken durumlar oluşabilir. Tepkilerinizde sakin olmalısınız. Evinizle ilgili de beklenmedik arızalar veya tadilatlar çıkabilir. Her iki türlü de agresif olmak yerine çözüm odaklı olmalısınız.

BALIK

balik

İletişim kurmakta biraz daha geri planda kalabilirsiniz. Girişken yapınız yerini daha sakin bir karaktere bırakabilir. Kendinizde değişim yaparken belli dönemlerde iniş çıkışlar yaşamanız doğaldır. Belki de retro düzeldiğinde öyle bir geri geleceksiniz ki, hayatınızdaki her şeyi sırayla değiştirmeye başlayacaksınız.

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