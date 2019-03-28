BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİ ARDA'NIN CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA

Altı gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın Belgrad Ormanı'nda cesedi bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. 6 gündür kayıp olan Duman için bu sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve AKUT da katıldı. Aramalar soncunda gencin İstanbulkart'ı kullandığı tuvaletin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

