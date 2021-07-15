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  4. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun yerine vekaleten Mehmet Naci İnci atandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun yerine vekaleten Mehmet Naci İnci atandı

15.07.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine vekaleten üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun yerine vekaleten Mehmet Naci İnci atandı

Rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkıldı. Rektör adayları 2 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı (Melih Bulu kimdir?)Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bırakın kalsın orda vekaleten değil asaleten atayın bir daha da oraya çer çöp atama yapmayın .
omurgasız siyaset
onuda istemezuk

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