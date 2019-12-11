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Boğazına şeker kaçan çocuğu şoför hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 17:15 | Son Güncelleme

Sakarya’da seyir halinde olan dolmuşta annesi ile beraber yolculuk yapan 4 yaşındaki küçük çocuğun boğazına şeker kaçtı.

Boğazına şeker kaçan çocuğu şoför hastaneye yetiştirdi

Sakarya’da seyir halinde olan dolmuşta annesi ile beraber yolculuk yapan 4 yaşındaki küçük çocuğun boğazına şeker kaçtı. Olayı gören dolmuş şoförünün bir an bile düşünmeden güzergahını değiştirerek çocuğu hastaneye yetiştirdiği anlar saniye saniye dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Güneşler-Serdivan arasında çalışan dolmuşta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Samet Sarı idaresindeki dolmuşa yolcu olarak anne ve çocuğu bindi. Yolculuk esnasında ismi D.Ö. olduğu öğrenilen 4 yaşındaki küçük kız çocuğunun boğazına aniden
yediği şeker kaçtı. Küçük çocuğunun morardığını ve nefes alamadığını fark eden anne bir anda çığlıklar atarak panik yaşadı. Annenin feryatlarını duyan dolmuş şoförü Samet Sarı, araçta bulunan diğer yolcuları indirdikten sonra güzergahını değiştirerek küçük çocuğu çocuk hastanesi acil servisine götürdü.
Yaşanan panik dolu anlar ise dolmuşun içerisinde bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde, annenin feryatları ve dolmuş şoförünün çocuğu hastaneye yetiştirebilmek için elinden gelen gayreti gösterdiği görülüyor.
Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Boğazına şeker kaçan çocuğu şoför hastaneye yetiştirdi

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