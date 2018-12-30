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Boğulan polis memurunun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 12:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün balıktan dönerken teknenin alabora olması sonucu boğulan polis memuru Nurettin Özaydın (45) için tören düzenlendi.

Boğulan polis memurunun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün balıktan dönerken teknenin alabora olması sonucu boğulan polis memuru Nurettin Özaydın (45) için tören düzenlendi. Törenin ardından Özaydın'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya gönderildi.
​Manavgat Irmağı Boğaz mevkisinde dün saat 12.00 sıralarında balık tuttuktan sonra dönüşe geçen Mustafa Yatağan ile polis memuru Nurettin Özaydın'ın bulunduğu 'Yatağan 07' adlı 4 metrelik tekne alabora oldu. Yatağan ile Özaydın'ın suda çırpındığını gören bölgedekiler yardıma koştu. Sudan çıkarılan Mustafa Yatağan ve Nurettin Özaydın, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, polis memuru Nurettin Özaydın, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yatağan'ın tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.
Polis memuru Nurettin Özaydın için bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda tören düzenlendi. Törene, Özaydın'ın eşi Nurten ve oğlu Umut Özaydın ile Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Erdem Ersoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol, Müftü Mustafa Atilla, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, ilçede görev yapan polislerle jandarmalar ve vatandaşlar katıldı.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, polis memuru Nurettin Özaydın'ın eşi ve oğluna taziyelerini ilettikten sonra cenazenin başında dua etti. Nurettin Özaydın'ın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, Kuran'ı Kerim okunması ve Manavgat müftüsünün konuşması ve dua etmesiyle sona erdi. Müftü Atilla, İslam ilmihal kitaplarında şehitliğin 3 çeşit olduğunu belirterek, "Bunlardan biri vatan uğruna şehit olmaktır. Diğeri çoluğunun çocuğunun rızkını kazanırken şehit olmaktır. Yine ilmihal kitaplarında boğularak hayatını kaybetmenin de şehitlik sayıldığını ve ahret şehitliği olduğu belirtilmiştir" dedi.
Yapılan duanın ardından polis memuru Nurettin Özaydın'ın cenazesi, memleketi Kütahya'ya uğurlandı. Özaydın’ın cenazesinin, yarın öğlende toprağa verileceği belirtildi.

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Boğulan polis memurunun cenazesi, törenle memleketine uğurlandıBoğulan polis memurunun cenazesi, törenle memleketine uğurlandıBoğulan polis memurunun cenazesi, törenle memleketine uğurlandıBoğulan polis memurunun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı

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