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Bölgede infial yaratmıştı! 2016'daki Afrin katliamının failleri yakalandı

30.06.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Nisan 2016'da Suriye Ayn Dakna ve Beluniye bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden 3’ü, Suriye'nin Afrin kentinde Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye/Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

Bölgede infial yaratmıştı! 2016'daki Afrin katliamının failleri yakalandı

2016 yılında yaşanan olayda Ayn Dakna’da 76, Beluniye’de 14 Özgür Suriye Ordusu mensubu PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG mensupları tarafından katledilmişti.

Örgüt mensupları, Özgür Suriye Ordusu mensuplarının naaşlarını bir araya toplayarak kurşuna dizmiş, daha sonra naaşları, bir TIR dorsesinde Afrin merkez başta olmak üzere çeşitli yerlerde konvoy halinde teşhir edilmişti.

Yaşanan katliam o dönem bölgede büyük bir infial uyandırmış, halk ve ÖSO gruplarında derin bir üzüntü ve öfke yaşanmıştı.
Yakalanan şahısların katliama katıldıklarını itiraf ettikleri belirlendi.

Şahısların sorgu işlemleri devam ediyor.

(İHA-Fotoğraf: DHA)

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