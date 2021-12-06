Bölgedeki lokal iklimi oluşturuyordu! Avlan Gölü içler acısı halde

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Göltarla ve Karamık mahalleleri sınırında bulunan 850 hektarlık Avlan Gölü, kuraklıktan olumsuz etkilendi. Bir zamanlar göçmen kuşların uğrak noktası olan ve az miktarda suyun bulunduğu gölün kıraç araziyi andıran tabanında hayvanlar otluyor.

Önceden kıyıda bulunan ve suyun çekilmesiyle iç kısma taşınan "Göle girmek tehlikeli ve yasaktır" levhasının kurak bölgenin ortasında kalması dikkati çekiyor.

"BÖLGEDE LOKAL BİR İKLİM OLUŞTURDUĞU İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, Avlan Gölü'nün 1972-1976 döneminde tarım alanı oluşturmak amacıyla tahliye kanalları oluşturularak kurutulduğunu söyledi.

Göl kurutulduktan sonra yapılan yanlışın farkına varıldığını ve 1990'lı yıllarda gölün yeniden oluşturulması için çalışmalara başlandığını anlatan Gökoğlu, bu sefer de yağışların azaldığını, yer altı sularının da sondajlarla çekilince gölün giderek eski özelliğini kaybetmeye başladığını dile getirdi.

Şu anda birkaç dönüm sulak alanın kaldığını belirten Gökoğlu, "Biyolojik çeşitlilik açısından gölün kurumaya yüz tutması çok üzücü. Göl, bölgede lokal bir iklim oluşturduğu için önemliydi. Hem iklim, hem kuşlar hem de balıklar için önemli olan gölde suyun azalması iyi olmadı. Göl hacmi daraldıkça oksijen düştü, kirlilik arttı. Dolayısıyla alg çoğalmaları oldu. Bu nedenle balık ölümleri görüldü." diye konuştu

Gökoğlu, suyun azalmasının bölgedeki sedir ormanlarını da olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"YÜZLERCE KİLO BALIK TELEF OLDU"

Karamık Mahalle Muhtarı Cahit Türe ise mayıstan bu yana göle akan su kaynağının olmadığını söyledi.

Kuraklık olması nedeniyle suyun çok erken çekildiğine dikkati çeken Türe, şunları kaydetti:

"Avlan Gölü'nde yüzlerce kilo balık telef oldu. Şu anda neredeyse hiç su yok. İçler acısı bir durum. 2014 yılında bu göl tamamen doluydu hatta tarlalara su taştı ve suyu Finike Ovası'na tahliye etmek zorunda kalmıştık. Gölün altında su kaçağına neden olan düdenler vardı, onlar da kapatıldı. Yağışlar tekrar eskisi gibi olursa göldeki su seviyesi artacaktır."

Bölge sakinlerinden Uryan Gök, eskiden Avlan Gölü'nün adeta denizi andırdığını söyledi.

Göl ve çevresinde önceden yüzlerce kuşun bulunduğunu vurgulayan Gök, gölün son halini görünce çok üzüldüklerini ifade etti.

AA

