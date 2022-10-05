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Bölgelere göre penis boyları belirlendi: Penisi en küçük olan ülke şaşırttı!

05.10.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik hakkında konuşulan konular denilince ilk akla penis boyları geliyor. Penis boyu hakkında sürekli olarak araştırmalar yapılıyor. Penis boyunun sanıldığı kadar önemli olmadığı belirtilse de birçok erkek bu konuda sorun yaşadığını açıklıyor. Son yapılan araştırmada ülkelere göre penis boyları açıklandı.

Bölgelere göre penis boyları belirlendi: Penisi en küçük olan ülke şaşırttı!

Penis boyu birçok erkeğin açıklayamadığı problemleri arasında yer alıyor. Toplum uzun cinsel organın daha hızlı ve etkili orgazm yarattığını düşünse de yapılan araştırmalar kadınların orgazm olması için abartılan penis boylarına gerek olmadığını belirtiyor. Yine de erkekler penis boylarını öğrenmek istiyor. Bazı ırklara sahip olmak penis boyu için otomatik olarak şanslı doğmayı sağlayabiliyor. Bazı ülkeler ise bu konuda şanssız görülüyor. Hedef Haritası , erkeklerin erkekliğinin farklı boyutlarını , nereden geldiklerine bağlı olarak gösteren, renk kodlu etkileşimli grafiği oluşturdu .

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EN BÜYÜK PENİS AFRİKAYA AİT

İlk sırada kırmızı ile gösterilen Afrika ülkeleri en büyük üyeye ereksiyon halindeyken sahip oluyor. Gana, Kongo ve Gabon gibi Batı Afrika ülkeleri 16 cm'yi aşan ortalamalarıyla en üst sırada yer alıyor.

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Kırmızı ile gölgelenen ülkeler dikken en büyük erkekliğe sahipken, turuncu ikinci sırada, sarı ortada, açık yeşil en küçüğü ve yeşil en küçüğüdür. Bu, Avustralya, İtalya, Norveç, Meksika ve Güney Afrika'dan erkeklerin de boyut yelpazesinin iyi donanımlı ucunda olduğu anlamına gelir.

EN KÜÇÜK PENİS HİNTLİLER VE ASYALILARA AİT

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Hintli erkeklerin ise en küçük penise sahip olduğunu gösteriyor. Diyagram, Afrikalı erkeklerin dünyanın en büyük penislerine sahip olduğunu gösterirken, Asyalı erkekler ortalama olarak en küçük boyutu olan çubuğun kısa ucunu aldı. Hindistan, Tayland ve Güney Kore gibi Asya ülkeleri de iyi ölçüm yapmıyor ve çizelgelerin en altında yer alıyor.

PENİS NASIL ÖLÇÜLÜR?

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NHS, bir penisin nasıl ölçüleceği konusunda tavsiyeler sunar.Önce penisinizi diğer insanlar gibi görmek için boy aynasının önünde soyunmuş halde kendinize bakın derler.Penis yukarıdan bakıldığında olduğundan daha uzun ve daha büyük görünür.
Sağlık servisine göre, penis gevşekken cetvel veya mezura çıkarmanın pek bir anlamı yok. Bunun nedeni, sarkık bir penisin, örneğin odanın ne kadar soğuk olduğuna bağlı olarak çok fazla değişebilmesidir. Kesin bir ölçüm elde etmek için bunu ereksiyon halindeyken yapın. Penisi tabandan uca kadar üst taraftan ölçmek standarttır.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PENİSİ KİMDE?

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Meksika, Saltillo'dan Roberto Esquivel Cabrera , dünyanın en büyük penisine sahip.
18.9inç(48santimetre) ile Roberto aslında dünyanın en büyük penisine sahip. Erkekliğini ölçtüğü bir videonun viral hale gelmesinden sonra 2015 yılında manşetlere çıktı. Yarım metrelik üye, sebep olduğu tıbbi sorunlara rağmen Roberto için büyük bir gurur kaynağı. Şimdi büyük penisi nedeniyle engelli olarak kayıtlı.

KISA PENİSLİ ERKEKLER BASKI HİSSEDİYOR

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Erekte haldeki penis uzunluğu mikro düzeyde yani 9,3 cm ya da daha kısa olmadığı takdirde, diğer bir deyişle ortalama penis uzunluğu kriterleri karşılandığında, cinsel ilişkinin gerçekleşmesini etkilemez. Bu noktada sorun anatomik olmaktan çok psikolojik bir boyut kazanır. Erkeğin cinselliğe yüklediği anlam penis boyu nedeniyle hissedilen baskıyı artırmaktadır.

YAŞANAN BASKI CİNSEL SORUNLARA YOL AÇABİLİR

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Penisinin uzunluğu “beklentilerini” karşılamayan erkekler, cinsel birliktelik sırasında partnerlerini tatmin edememe çekincesini yaşayarak performans kaygısı duyabilirler. Erken boşalma ve ereksiyon sorunları gibi cinsel işlev bozukluklarına neden olduğu bilinen performans kaygısı cinsel ilişkinin önünde engel olarak belirebilir. Bu nedenle erkeklerin penis uzunluklarından çok fazla endişe etmemeleri önerilir.

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