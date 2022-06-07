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Bolivarcı Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Türkiye'ye geliyor

07.06.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 7- 8 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bolivarcı Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Türkiye'ye geliyor

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret nedeniyle yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca görüşmede, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela
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