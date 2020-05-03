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Bolivya'da askeri uçak düştü: 6 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2020 02:26 | Son Güncelleme

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, ülkelerine dönmek üzere 4 İspanyolu taşıyan küçük bir askeri uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü.

Bolivya'da askeri uçak düştü: 6 ölü

Bolivya basınında çıkan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Beni eyaletine bağlı Trinidad şehrinden Santa Cruz'a gitmek için havalanan Bolivya Hava Kuvvetleri'ne (FAB) ait Beechcraft Baron 55 tipi çift motorlu küçük uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.

Sağ kurtulanın olmadığı kazada FAB mensubu 2 asker ile ülkelerine dönmek üzere Bolivya'nın Santa Cruz şehrine giden 4 İspanyol'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın ardından bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, "Santa Cruz şehrine gitmek üzere havalanan uçak, 15 dakika sonra teknik arıza rapor etti ve havaalanına geri dönmeye çalıştı ancak Suarez Gölü yakınlarında düştü." açıklamasında bulundu.

Bolivya Savunma Bakanlığı, Facebook hesabından kazada hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımladı. (AA)

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