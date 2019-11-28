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Bolivya'nın geçici hükümeti, İsrail ile ilişkileri düzeltme kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 23:00 | Son Güncelleme

Bolivya'nın geçici hükümeti, İsrail ile ilişkileri düzeltme kararı aldı

Bolivya'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Karen Longaric, İsrail ile bozulan diplomatik ilişkileri yeniden onarma kararı aldıklarını açıkladı.

Longaric, yabancı basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede, Morales'in, 2009'da Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail ile bozulan ilişkilerini diplomatik olarak yeniden düzeltme kararı aldıklarını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, konuya ilişkin, geçici Bolivya hükümetinin ilişkileri düzeltme kararı almasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesinin, İsrail'e düşman olarak nitelendirdiği Morales'in gidişine bağlayan Katz, "İsrail ile dostane bir hükümetin başa gelmesi, ilişkileri yeniden mümkün kıldı." değerlendirmesinde bulundu.

- Morales, İsrail ile ilişkileri kopartmıştı

İsrail ile Bolivya arasındaki diplomatik ilişkiler, 2009'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği büyük operasyon sırasında askıya alınmıştı. O dönemde Morales, İsrail'in operasyonlarını, "soykırım" olarak nitelendirip, ilişkileri koparma kararı almıştı.

Morales, saldırıları protesto etmek amacıyla iki ülke arasında uzun süreli vize muafiyeti anlaşmasını iptal etmişti.

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