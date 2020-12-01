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Bolluk ve bereket... İkizler Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler burçlarını bu ay neler bekleyecek? İkizler burcunu 2020 Aralık ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... İşte İkizler Burcu Aralık 2020 aylık burç yorumu...

Bolluk ve bereket... İkizler Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı ikizler burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler burçlarını bu ay neler bekleyecek? İkizler burcunu 2020 Aralık yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında ikizler burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aralık aylık burçlarda ikizler burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte ikizler Burcu Aralık aylık burç yorumu...

İkizler burcu Aralık 2020 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren daha fazla ilişkilerinize odaklanacak, ilişkilere kafa yoracaksınız. Karşınızdaki kişileri anlamak, empati yapmak daha önemli olabilir. Haklılık mücadelesine girmekten kaçınmalı, ilişkilerinizde neyin daha değerli olduğunu iyi ölçmelisiniz. Duygusal ilişkilerde bu tarihten itibaren karşınızdakini daha fazla düşünmeye başlayabilir, zaman zaman zihnen kişilere saplanabilirsiniz. Her türlü ilişki ve ortaklıklarda dürüstlük, etik değerler önem kazanıyor.

14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih civarında ilişkilerinide yeni bir sayfa açılıyor olacak. Yeni bir ilişkinin ilk adımları atılmaya başlanabilir. Sallantıda kalan ilişkilerde belirsizlik hali son bulabilir. Aşk hayatınız ve ilişkilerinizdeki uzun süreli bir dönem kapanıyor. Uzun süren yalnızlığınız son bulabileceği gibi, uzun süredir ilişkilerde gösterdiğiniz tavırlar ve düşünceler bu tarihten itibaren değişebilir.

15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. İlişkileri gündeminizde tutmaya devam eden bu transit ile, ayın geri kalanında sevmek ve sevilmek, anlaşılmak sizin için daha önemli olacak. Yalnızca aşk, beğenme hali değil, uyum ve anlaşma da ilişkilerde belirleyici hale gelecek. Bu dönemde ilişkilerde uyum ortaya çıkabilir. Daha çok uyumlu olduğunuzu düşündüğünüz, size benzer yanları taşıdığını düşündüğünüz kişilere çekilebilirsiniz.

21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren maddi konuları gündeminizde öne çıkacak. Daha fazla maddi konulara odaklanabilir, kafanıza koyduğunuzu yapmak adına mücadele edebilirsiniz. Cesaret göstermek ve korkulara kapılmak, yerinizde saymak arasında bir seçim yapabilirsiniz. Teknolojik aletler ve araçlarla ilgili ödemeleriniz olabilir.

30 Aralık'ta Dolunay gerçekleşiyor. Finansal konulardaki bir bekleyişinizi sonlandıracak bu etkiler, özgüven ve öz değer konularında olgunlaşmanızı isteyecek. Kıtlık bilinci, maddi anlamda güvensizlik içinde olma, bereketsizliği ve kıtlığı getirebilir. Yokluk içinde olduğunuzu düşünmek, paranın gelişiyle ilgili endişe yapmak doğru olmayacaktır. Bolluk ve bereket inancı ise elinizi rahatlatacak, sevindirecek kazançlar getirecektir.

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