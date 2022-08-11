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Bolu'da iğrenç olay! Cinsel saldırıya uğrayan kadın çıplak halde ve kanlar içinde sokağa kaçıp esnafa sığındı

11.08.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu 1 çocuk annesi S.A., sosyal medya üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu A.A.'nın cinsel saldırısına uğradı. Çocuğunu da yanına alan S.A., çıplak halde evden kaçarak sokak üzerindeki esnafa sığındı. Genç kadını çıplak halde ve vücudunda kanlar içinde gören iş yeri sahibi kadına yardım etti. Olayın ardından A.A. tutuklanırken, genç kadının çocuğuyla esnafa sığınma anları kameralara yansıdı. İşte olayın detayları...

Bolu'da iğrenç olay! Cinsel saldırıya uğrayan kadın çıplak halde ve kanlar içinde sokağa kaçıp esnafa sığındı

Dehşete düşüren olay, önceki gece saat 20.30 sıralarında Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden tanıştıkları öğrenilen yabancı uyruklu A.A. ile yabancı uyruklu 1 çocuk annesi S.A. arasında evde oldukları sırada henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., mutfakta bulunan bıçakla A.A.’yı boynundan yaraladı. Çocuğunu da yanına alan S.A. çıplak halde evden kaçarak sokak üzerindeki bir işyerine sığındı.

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Genç kadını çıplak halde ve vücudunda kanlar içinde gören iş yeri sahibi Tayip Ünsal, diğer esnaflardan aldığı kıyafetleri kadına vererek giyinmesini sağladı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Ünsal’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde S.A.’nın ve çocuğunun yaralanmadığı belirlendi.

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YERDE KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULDULAR

Olay yerine yakın bir bölgede yerde kanlar içinde yatan erkek bir şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin boynundan yaralandığını tespit ettikleri şahsın S.A.’nın yaraladığı A.A. olduğu belirlendi. A.A., ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İlçe Devlet Hastanesi’ne, S.A. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Kadının vermiş olduğu ifadenin ardından sağlık durumu iyi olan A.A., "Cinsel istismar" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

S.A.’nın kucağında çocuğuyla birlikte çıplak halde kaçması ve iş yerine sığınması güvenlik kameralarına yansıdı.

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(Cinsel saldırıya uğrayan kadının sığındığı esnaf Tayip Ünsal)

“BİZ DE ŞAŞIRMIŞ DURUMDAYIZ”

Cinsel saldırıya uğrayan kadının sığındığı esnaf Tayip Ünsal, olay karşısında çok şaşırdığını belirterek, “Önceki akşam saat 20.30 civarında dükkanı kapatmak üzereyken, bir bayan geldi. Elinde küçük bir çocuk vardı. Üzerinde kanlar vardı. Ben şaşırdım tabi. Bana bir şeyler anlatmaya çalıştı ama yabancı uyruklu olduğu için anlatamadı. Üzeri çıplaktı, üstünü kapatması için kıyafetler verdik. Ben yaralandığını düşündüm. Durumu 112 Acil servise haber verdim. Bayanı sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra polis geldi. Dışarıda daha ileride bir kişinin daha yaralı vaziyette yattığını söylediler. Buradaki bayan yaralı değilmiş. Yaralı kişiye yardıma gitti sağlık ekipleri. 2’si de yabancı uyrukluymuş. Biz de şaşırmış durumdayız. Daha sonra da polis arkadaşlar bayanı ekip otosuyla götürdüler. Cinsel saldırı falan olabilir diye düşündük. Korunmaya muhtaç olduğunu anlatır gibi korku içinde geldi. Biz de yardımcı olduk. Ben de çekindim, yaralı olduğunu sandım. Daha sonra anladık ki yaralama olayını kendisi gerçekleştirmiş” dedi.

İHA

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Bolu cinsel saldırı çıplak
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