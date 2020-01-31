HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu'da kamu çalışanları izinli mi? Bolu Valisi duyurdu

Bolu'da kamu çalışanları izinli mi? Bolu Valisi duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 08:06 | Son Güncelleme

Bolu'da, kar yağışının etkili olması nedeniyle 'Bolu'da kamu çalışanları izinli mi?' sorusuna yanıt aranıyordu. Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı açıklamada kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanlara, 31 Ocak (bugün) için 1 gün idari izin verildiğini duyurdu.

Bolu'da kamu çalışanları izinli mi? Bolu Valisi duyurdu

Bolu'da kamu çalışanları izinli mi? sorusunun yanıtı belli oldu. İl genelinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca yüksek kesimlerde şiddetini artırarak devam etti.

BOLU'DA KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?

Gece saatlerinde şehir merkezi ve ilçelerde de başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamileler için 1 günlük idari izin verildi.

BOLU VALİSİ DUYURDU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "Gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle ilimiz geneli merkez, ilçe ve köylerde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için 31 Ocak günü 1 gün süre ile idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Düzde'de kaza! Otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralıDüzde'de kaza! Otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu bolu kar yağışı bolu valisi kamu çalışan izin

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurtuluş Savaşı'ndan kalma... Cami duvarına isabet edip patlamayan top mermisi 98 yıldır orada

98 yıldır orada duruyor

Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası affedildi

Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası affedildi

Son dakika! Akdeniz'de deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Akdeniz'de deprem!

Esenyurt'ta tekstil fabrikasında sabaha karşı korkutan yangın

Esenyurt'ta tekstil fabrikasında sabaha karşı korkutan yangın

Düzde'de kaza! Otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Düzde'de kaza! Otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.