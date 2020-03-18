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Bolu’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 16:47 | Son Güncelleme

Bolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Bolu’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Bolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı özellikle önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı mevki’inde etkili oluyor. Koronavirüs salgınından korunmak için evlerinden çıkmayan vatandaşlar, kalabalık ortamlara girmemeye özen gösteriyor. Kar yağışıyla birlikte doğayla iç içe vakit geçirmek için Gölcük Tabiat Parkı’na geldiler.

İzmit’ten tatil için gelen ailesiyle birlikte Gölcük Tabiat Parkı’na gelen Ahmet Yılmaz, “Bolu’nun havası İzmit’e göre daha soğuk. Kar da yağıyor. Devamlı evdeydik. Bugün temiz hava almak için Gölcük’e geldik. Temiz hava alıp tekrar evimize döneceğiz. Kapalı ortamlara girmemeye dikkat ediyoruz. Kafelere, AVM’lere ve insanlardan virüs bulaşabilecek yerlere girmemeye çalışıyoruz. Sürekli evdeydik. Açık havaya ve oksijene ihtiyacımız da oluyor. Burası bize iyi gelir diye düşündük” dedi.

(İHA)

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Bolu kar yağışı

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