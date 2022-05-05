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Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

05.05.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM yolunda ulaşımda aksama yaşandı.

Kaza dün akşam saat 21.00 sıralarında TEM yolu Bolu Dağı geçişi 2'nci viyadük üzerinde meydana geldi. Bayram tatili dönüş yoğunluğunun yaşandığı İstanbul istikametinde sol şeritte 6 otomobil çarpıştı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

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ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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Araç kuyruğu, otoyolun Abant kavşağı mevkisine kadar uzandı. Ekiplerin, kaza yapan otomobilleri yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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