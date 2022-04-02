HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu Dağı tüneli son durum ne? Bolu Dağı son dakika yol durumu

Bolu Dağı tüneli son durum ne? Bolu Dağı son dakika yol durumu

02.04.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı tüneli son durum ne? sorusunun yanıtı Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında toprağın kayarak otoyola düşmesi sebebiyle trafikte aksama yaşandığı aktarıldı. Bolu Dağı tüneli son durum ne? sorusunun yanıtını merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

Bolu Dağı tüneli son durum ne? Bolu Dağı son dakika yol durumu

Bolu Dağı Tüneli ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Trafiğinin kapatıldığı bilgisi paylaşırken konuya ilişkin detaylar da vatanbdaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Bolu Dağı tüneli son durum ne? Bolu Dağı’nda son dakika yol durumu ve ayrıntılar haberimizde...

BOLU DAĞI TÜNELİ SON DURUM NE?

Bolu Dağı Tüneli üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kayan toprak, tünelin girişlerini kapadı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı’nda meydana gelen heyelanla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant’tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı’dan D100’e aktarılacaktır"

BOLU DAĞI'NDA SON DAKİKA YOL DURUMU

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Bolu Dağı tünellerinde meydana gelen heyelan sonrasında trafik, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak kapatıldı" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! Anne ve oğlu öldürüldü, baba ve kızı yaralıKan donduran olay! Anne ve oğlu öldürüldü, baba ve kızı yaralı
Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldiTezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı!Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

'Erkek arkadaşımla görüştün' deyip öldüresiye dövülmüştü

'Erkek arkadaşımla görüştün' deyip öldüresiye dövülmüştü

En zengin Türk belli oldu!

En zengin Türk belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda fırsatçılarına seslendi: Acımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda fırsatçılarına seslendi: Acımayacağız

İki kenti bağlayan köprüler yıkıldı!

İki kenti bağlayan köprüler yıkıldı!

Dikkat çeken sonuç! AK Parti oyunu arttırdı…

Dikkat çeken sonuç! AK Parti oyunu arttırdı…

İlginizi Çekebilir

Şaka yapmak istemişti! Üçlü ilişki sorusu felaketle sonuçlandı

Şaka yapmak istemişti! Üçlü ilişki sorusu felaketle sonuçlandı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Mars ve Satürn kavuşuyor! Burçlarda gerilim ve isyan havası var

Mars ve Satürn kavuşuyor! Burçlarda gerilim ve isyan havası var

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.