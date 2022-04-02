Bolu Dağı tüneli son durum ne? Bolu Dağı son dakika yol durumu

Bolu Dağı Tüneli ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Trafiğinin kapatıldığı bilgisi paylaşırken konuya ilişkin detaylar da vatanbdaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Bolu Dağı tüneli son durum ne? Bolu Dağı’nda son dakika yol durumu ve ayrıntılar haberimizde...

BOLU DAĞI TÜNELİ SON DURUM NE?

Bolu Dağı Tüneli üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kayan toprak, tünelin girişlerini kapadı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı’nda meydana gelen heyelanla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant’tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı’dan D100’e aktarılacaktır"

BOLU DAĞI'NDA SON DAKİKA YOL DURUMU

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Bolu Dağı tünellerinde meydana gelen heyelan sonrasında trafik, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak kapatıldı" denildi.

