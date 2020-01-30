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  4. Bolu Dağı yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bolu Dağı yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı! Uzun araç kuyrukları oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 20:42 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Araçlar TEM Otoyolu’na yönlendiriliyor.

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle trafik D-100 karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Araç trafiği Kaynaşlı TEM otoyolu gişelerden itibaren TEM otoyoluna veriliyor. Bolu Dağı’nı kullanan bazı sürücüler ise yukarı kesimlerde yoldan geriye dönmek zorunda kaldı.

Bolu Dağı’nda geriye dönmek zorunda kalan sürücüler, yolun kapalı olduğunu belirterek Bolu ve Ankara’ya gitmek için TEM Otoyolunu kullanacaklarını söyledi. Bolu Dağı’nı kullanacak sürücüleri yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulunuyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Bolu Dağı kar yağışı

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