HABER
  4. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde hafif kar yağışı, Bolu kent merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması sürdürüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri, araçlarında kış lastiğinin takılı olması, trafik kuralları ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Sincan’da kar yağışı ağaç devirdiSincan’da kar yağışı ağaç devirdi
İzmir'de DEAŞ operasyonuİzmir'de DEAŞ operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Bolu Dağı kar tünel

En Çok Okunan Haberler

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor iddiası!

ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de DEAŞ operasyonu

İzmir'de DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Kadıköy'de belediye otobüsü yandı

Kadıköy'de belediye otobüsü yandı

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

İstanbul yol durumuyla ilgili son dakika gelişmesi! Trafik felç (İBB trafik yoğunluk haritası)

İstanbullular dikkat! Trafik felç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.