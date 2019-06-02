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Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 20:28 | Son Güncelleme

Vatandaşlar 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde tatil bölgeleri ve memleketlerine gitmek için yola düşerken, TEM otoyolunun Düzce kesimi Bolu Dağı mevkiinde trafik zaman zaman durarak ilerliyor.Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düşünce karayollarında trafik durma noktasına geldi.

Vatandaşlar 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde tatil bölgeleri ve memleketlerine gitmek için yola düşerken, TEM otoyolunun Düzce kesimi Bolu Dağı mevkiinde trafik zaman zaman durarak ilerliyor.
Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düşünce karayollarında trafik durma noktasına geldi. Özellikle Avrupa ile Anadolu arasında önemli karayolu geçişlerinden olan Bolu Dağı’nda yoğunluk iyiden iyiye kendisini hissettiriyor. Zaman zaman durma noktasına gelen araçlar, TEM otoyolunda uzun kuyruklar oluşturuyor. Kaynaşlı’dan başlayan yoğunluk Bolu Dağı Tüneli’ne kadar ilerlerken, kuyruk her geçen saat daha da uzuyor. Araç yoğunluğu Ankara şeridinde durma noktasına gelirken, İstanbul şeridinde ise trafik akıcı olarak ilerliyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri trafik kurallarına uymaları noktasında uyararak, özellikle emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği

Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği

Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği

Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği

Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği

Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği

Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği

Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği

Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği

Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği

Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği

Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği

Bolu Dağı’nda yoğun bayram trafiği
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