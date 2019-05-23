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Bölücü terör örgütü uyuşturucu bağımlısı yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadeleri, kadın ve çocukların örgüte girdiklerinde öncelikle uyuşturucu madde bağımlısı haline getirildiklerini ortaya koydu - Uyuşturucu bağımlısı yapılan örgüt mensubu kadın ve çocuklar, çatışmalarda en ön saflara sürülüyor

Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri, kadın ve çocukların bölücü terör örgütüne girdiklerinde öncelikle uyuşturucu madde bağımlısı haline getirildiklerini ortaya koydu.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütünün, bünyesindeki kadın ve çocuklara yönelik cinsel taciz, kötü muamele ve infazları sürüyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan "Sait" kod adlı teröristin ifadesi, örgüte yeni katılan genç kızlara ve çocuklara yapılan kötü muameleleri gözler önüne serdi.

Örgütün elebaşlarının kadın teröristlere defalarca sarkıntılık ettiğine ve cinsel tacizde bulunduğuna şahit olduğunu bildiren "Sait" kod adlı terörist, bu durumun terör örgütündeki kadınların kaçınılmaz kaderi olduğunu söyledi.

Terörist, örgüte yeni katılan genç kızların kısa sürede bu tarz muamelelere maruz kaldığını, çoğunun çaresizce boyun eğdiğini belirtti.

- "Kaçmak isteyenler 'ajanlıkla' yaftalanıyor"

Örgütte yaşanan yoz ilişkilerden kurtulmak isteyen kadın teröristler olduğunu ve zaman zaman kaçma girişiminde bulunduklarını aktaran "Sait" kod adlı terörist, yakalananların ajanlıkla suçlandığını ve infaz edildiklerini ifade etti.

Buna rağmen ailelerinin yanına dönmek isteyen kadın ve çocuk teröristlerin sayısının artığına işaret eden terörist, bunu başaramadığı için intihar edenlerin olduğunu anlattı.

Örgüt elebaşlarının, kadın ve çocukların örgütten kopuşlarını engellemek ve çatışmalara katılımlarını kolayca sağlamak için uyuşturucu silahını kullandığını bildiren terörist, uyuşturucu bağımlısı haline getirilenlerin çatışmalarda en ön saflara sürüldüğünü kaydetti.

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