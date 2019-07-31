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Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonunda kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Bolu’nun Mengen ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

Bolu’da, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonunda kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Bolu’nun Mengen ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda İzmir’den geldikleri öğrenilen inşaat işçisi Ö.E. (44), dekorasyoncu N.T. (44), elektrikçi K.O. (36) ve kaynakçı H.R.İ. (39), kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, kazı bölgesinde ve şahısların aracında 2 adet kürek, 2 adet kazma, 3 adet değişik boy ve kalınlıkta şiş, 1 adet hilti ucu, 1 adet manivela, 1 adet uzatma kablosu, 1 adet jeneratör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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