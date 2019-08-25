Bolu'da 'lavanta kokusu' tartışması

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Belediyesi'nce, ilaçlama aracı ile kente sıkılan lavanta kokusu, tartışmalara yol açtı. Bazı kent sakinleri ve basın organları, lavantanın çöp kokusunu bastırmak için sıkıldığını iddia etti. Bolu Belediye Başkanlığı Basın Sözcüsü Rasim Özdemir ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz hem şehrimiz güzel koksun hem elimizdeki yağı değerlendirelim hem de böcekle mücadele edelim istedik. Bolu'nun çöp ve çöp kokusu sorunu yok. İsteyen gelip, bakabilir" dedi.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce, belediye bahçelerinde yetiştirilen lavanta ve lavantin gibi tıbbi aromatik bitkiler damıtma yöntemiyle solüsyon hale getirildi. Ardından bu solüsyon, güzel koku yayılması ve haşere, sinek ile böcekleri uzaklaştırma etkisi nedeniyle ilaçlama araçlarıyla şehre sıkılmaya başlandı. Çalışma, Bolu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce basın organlarına servis edildi. Bazı medya organları ve kent sakinleri, kokunun şehirdeki çöp kokusunu önlemek için sıkıldığını iddia edince, uygulama tartışmalara yol açtı.

'HEM ŞEHRİMİZ GÜZEL KOKSUN HEM BÖCEKLERLE MÜCADELE EDELİM İSTEDİK'

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Bolu Belediye Başkanlığı Basın Sözcüsü Rasim Özdemir, çalışmanın çöp kokusunu önlemeye yönelik yapıldığı eleştirilerine üzüldüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bolu Belediyesi'nin çok güçlü bir Park ve Bahçeler Müdürlüğü var. Park Bahçeler Müdürlüğü lavanta ekimi ve dikimi de yapıyor. Ağustos ayı içinde bu lavantaların hasadını almıştık. Bunu nasıl değerlendiririz diye düşünürken, damıtma yöntemi ile yağ elde ettik. Bu yağın aynı zamanda böcek savurucu etkisi de var. Böcek ve sineklerle mücadelede etkisi de olduğu için böyle bir çalışma yaptık. Biz hem şehrimiz güzel koksun hem elimizdeki yağı değerlendirelim, hem de böcekle mücadele edelim istedik. Bu nedenle de şehrimizin bazı bölgelerine kendi ilaçlama araçlarımızla lavanta kokusu sıktık. Bunu Bolu Belediyesi çöp kokusunu engelleyemiyor bu yüzden koku sıkıyor diye eleştirenler oldu. Bu bizi çok üzdü."

'İSTEYEN GELİP BAKABİLİR'

Daha önceki AK Parti'li belediye döneminde yapılmış olan yeraltı çöp konteynerleri sisteminin aynı şekilde devam ettiğini kaydeden Özdemir, "Bolu Belediyesi'nin, Bolu'nun çöp ve çöp kokusu sorunu yok. Biz 4 aylık belediyeyiz. Bizden önce yapılan yer altı çöp konteynerleri sistemi aynen devam ediyor. Hem toplanması hem de temizlenmesi konusunda hiçbir sorunumuz yok. İsteyen gelip bakabilir" dedi.

Özdemir ayrıca çöp konteynerinin beklenenden önce dolması halinde oluşturulan ihbar hattına ulaşılarak çöpün alınmasının sağlandığını belirtti.