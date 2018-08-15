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Bolu'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 16:21 | Son Güncelleme

BOLU'nun Göynük ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı.

Bolu'da orman yangını

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu), (DHA) - BOLU'nun Göynük ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Göynük'ün İbrahimözü köyü yakınlarında tarım arazisinde, öğle saatlerinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangına, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce, Sakarya ve Ankara'dan orman ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangına havadan müdahale edilmesi için yangın söndürme helikopteri talep edildi. Bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Bolu'da orman yangınıBolu'da orman yangını

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