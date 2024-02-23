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Bomba iddia... Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkı kısa sürdü! Cem Yılmaz fırsatı kaçırmadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.02.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemini sallamıştı. Güzel oyuncu hakkında şimdi de yeni bir iddia gündeme geldi. Mert Demir ile aşkı kısa süren Sarıkaya'nın kapısını eski aşkı çaldı.

Bomba iddia... Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkı kısa sürdü! Cem Yılmaz fırsatı kaçırmadı

Son olarak Aile dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Mert Demir'in aşk yaşadığına dair iddialar magazin gündemini salladı.

Ünlü çiftin birlikte Amsterdam'a tatile gittikleri söylentileri de uzun süre konuşuldu. Ancak taraflardan konuya dair herhangi bir açıklama gelmezken bir bomba daha geldi.

MERT DEMİRR

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Yağmur Çevik'in iddiası gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in birlikte olduğunu iddia eden Yağmur Çevik açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

serenayyy

Çevik'in iddialarına göre, ''Mert Demir bir konserinde 'Ben ayrılık şarkıları söyleyeceğim bugün çünkü ben ayrıldım'' demiş.

Sonrasında üç gün gibi kısa bir sürenin ardından Cem Yılmaz'dan bir story geldi ve 'Ümit verir ama terk eder' gibi bir paylaşım yapıldı. Bu göndermeyi Serenay Sarıkaya'ya olarak yorumladım.

cem

Dün bana bir telefon geldi. Serenay'ın şuan oturduğu yeni sitesine Cem Yılmaz'ın geldiği söylendi. Cem Yılmaz'ın güvenlikten geçtiği esnada bekleyin çiçekler de geliyor' dediğini açıkladı.

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