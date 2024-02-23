Bomba iddia... Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkı kısa sürdü! Cem Yılmaz fırsatı kaçırmadı

Son olarak Aile dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Mert Demir'in aşk yaşadığına dair iddialar magazin gündemini salladı.

Ünlü çiftin birlikte Amsterdam'a tatile gittikleri söylentileri de uzun süre konuşuldu. Ancak taraflardan konuya dair herhangi bir açıklama gelmezken bir bomba daha geldi.

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Yağmur Çevik'in iddiası gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in birlikte olduğunu iddia eden Yağmur Çevik açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

Çevik'in iddialarına göre, ''Mert Demir bir konserinde 'Ben ayrılık şarkıları söyleyeceğim bugün çünkü ben ayrıldım'' demiş.

Sonrasında üç gün gibi kısa bir sürenin ardından Cem Yılmaz'dan bir story geldi ve 'Ümit verir ama terk eder' gibi bir paylaşım yapıldı. Bu göndermeyi Serenay Sarıkaya'ya olarak yorumladım.

Dün bana bir telefon geldi. Serenay'ın şuan oturduğu yeni sitesine Cem Yılmaz'ın geldiği söylendi. Cem Yılmaz'ın güvenlikten geçtiği esnada bekleyin çiçekler de geliyor' dediğini açıkladı.





