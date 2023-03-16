Börekçide kurşun yağdırdı! Silivri'deki dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Silivri'deki korkunç olay dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö., (53) bir süre önce S.Ö. (35) isimli kadından ayrıldı. S.Ö.'nün ayrılık sonrasında aynı sokakta bulunan esnaf B.Y. (41) ile ilişki yaşadığını ileri süren M.Ö. dehşet saçtı. Silahıyla S.Ö.'nin karşısına çıkan şahıs, sokak ortasında kadının çocuğunun yanında art arda ateş etti. S.Ö. olay yerinde ağır yaralandı.

S.Ö.'nün yanında bulunan ev arkadaşı kadın İ.S. de çocuğunun yanında silahtan çıkan ateş sonucu ağır yaralandı.

BÖREKÇİ DÜKKANINDA KURŞUN YAĞDIRDI

M.Ö., daha sonra börekçi dükkanı bulunan B.Y.'nin yanına giderek ağır yaraladı. Bu sırada yoldan geçen M.A. da seken mermilerden yaralandı.

M.Ö., olaydan sonra sokak ortasında silahla dururken çevredeki esnaf ve yakında bulunan polis ekipleri müdahale edip silahını elinden aldı. Bu sırada saldırganın elinden silahı almaya çalışan esnaf Ü.P. de yaralandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

M.Ö.'nün dükkanın içine girer girmez ateş açtığı anlar kameralara anbean yansırken, görüntüler kan dondurdu.

4'ÜNÜN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

