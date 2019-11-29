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Boris Johnson: Kaç çocuğum olduğunu söylemeyeceğim

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 13:40 | Son Güncelleme

Sıklıkla özel hayatıyla gündeme gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kaç çocuğu olduğunu söylemeyeceğini belirtti ve erken seçimler öncesinde onları siyaset malzemesi yapmayacağını söyledi.

Boris Johnson: Kaç çocuğum olduğunu söylemeyeceğim

Renkli özel hayatıyla İngiliz bulvar gazetelerinin yer vermeyi çok sevdiği Boris Johnson, çocuklarının sayısı konusunu gizli tutacağını belirtti.

Johnson, “Çocuklarımı çok seviyorum ama bu seçimde onlar yarışmıyor, bu nedenle yorum yapmayacağım. Onları siyaset malzemesi yapmayacağım” dedi.

Downing Street’te (Başbakanlık konutu) partneri Carrie Symonds ile birlikte yaşayan Johnson, daha fazla çocuk isteyip istemediği sorusu karşısında ise, “Bu tartışmalara dahil olmayacağım” ifadesini kullandı.

Johnson ve Symonds son olarak yüksek sesli kavga ettikleri iddialarıyla haber olmuş hatta gürültü üzerine komşuların şikâyetçi oldukları öne sürülmüştü.

İngiltere, 12 Aralık'ta erken genel seçime gidiyor.

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Boris Johnson ingiltere Çocuk

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