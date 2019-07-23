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Boris Johnson kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 15:33 | Son Güncelleme

Muhafazakâr partinin yeni başkanı seçilen Boris Johson İngiltere’nin yeni Başbakanı oluyor. Peki Boris Johnson kimdir? İşte İngiltere’nin en tartışmalı politikacılarından biri olan Boris Johson ile ilgili detaylar...

Boris Johnson kimdir?

İngiltere’de AB’den ayrılma çalışmalarının bir türlü sonuçlandırılamaması iktidardaki Muhafazakâr Parti’sini yeni bir genel başkan seçimine sürükledik. Yapılan seçimde Muhafazakâr Parti’nin yeni başkanı Boris Johnson oldu. Peki Türkiye’de Osmanlı ttorunu olarak anılan Boris Johnson kimdir?

BORİS JOHSON KİMDİR?

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan Muhafazakar Parti'nin yeni lideri, 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Boris Johnson'ın, 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyeri daha sonra Daily Telegraph'ta devam etti. İki gazete de muhafazakar eğilimli.

Johnson, 1999-2005 tarihleri arasında ise yine muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörü olarak görev yaptı. BBC'nin "Have I Got News for You" adlı talk show programında yer aldı.

2008'de Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı İşçi Partisi adayı Ken Livingstone'dan az bir farkla aldı ve bu görevi 2016'ya dek iki dönem sürdürdü.

Johnson'ın mensubu olduğu Muhafazakar Parti, İngiltere'de 2010'da yapılan seçimi kazanarak 13 yıllık İşçi Partisi dönemine son verdi. 2010'da Liberal Demokrat Parti ile koalisyon hükümeti kuran Muhafazakar Parti, 2015'te yapılan seçimde ise tek başına iktidara geldi. Johnson da aynı yıl yeniden milletvekili seçildi.

İngiltere'de 2016'da ülkenin AB üyeliği konusunda yapılan Brexit referandumunda Johnson, birlikten ayrılma yanlısı kampanyanın başını çekenlerden biri oldu. Referandumda yüzde 52 ile Brexit kararı çıkması üzerine Cameron başbakanlıktan ve parti liderliğinden istifa etti.

Boris Johnson adaylığını açıklamak üzereyken, ana destekçilerinden biri olan ve Brexit kampanyasını birlikte yürüttüğü dönemin Adalet Bakanı Michael Gove parti liderliği için kendi adaylığını açıklayınca Johnson geride durdu.

Theresa May parti lideri seçilip başbakan olduğunda Johnson'ı dışişleri bakanı yaptı.

Temmuz 2018'de May AB'den ayrılma koşullarını karara bağlamak üzere kabinesini topladığında Johnson, May'in "yumuşak Brexit planını" destekliyor göründü ancak Brexit Bakanı David Davies'in, "AB'ye fazla taviz veriliyor" itirazı ile istifa etmesinin ardından Johnson da istifasını açıkladı.

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