Boris Johnson'la eski iş ilişkisi soruşturulan Arcuri: Bana bir gecelik kadınmışım gibi davranıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde görevini suistimal ettiği iddialarının merkezindeki Amerikalı iş kadını Jennifer Arcuri, BBC ve ITV'ye konuştu. Arcuri, Johnson'la ilgili olarak, ''Beni neden engellediğini, bana neden bir gecelik geçici bir ilişki ya da bardan topladığı bir kadınmışım gibi davrandığını anlamıyorum" dedi. ITV'ye verdiği mülakatta doğrudan Johnson'a seslenen Arcuri, ''Ben sana hep sadakatle bağlıydım, gerçek bir sırdaşın oldum. Sırlarını korudum, dostundum'' diye konuştu. Arcuri daha sonra BBC televizyonunun Victoria Derbyshire programına çıktı. Amerikalı iş kadını, Boris Johnson'ın artık telefonlarına çıkmadığını söyledi, İngiltere Başbakanının telefonuna bir mesaj atarak, "kendisini görmezden gelmek ve dışlamakla" suçladığını öne sürdü. 'Sadakatin bedeli bu mu?' Jennifer Arcuri geçen hafta Johnson'u aradığını, başbakanın telefonu kapatıp sonra da bir daha açmadığını belirtti, "Erkekçe davranıp beni aramamasına çok üzüldüm" dedi. Arcuri, bunun üzerine Johnson'a yolladığı kısa mesajı programda telefonundan okudu:

"Sadakatin bedeli bu mu? Görmezden gelinmek ve engellenmek mi? Ben sana tamamen sadık kalmışken, benimle konuşmayı bile reddediyorsan ben niye sessiz kalayım?" Arcuri bununla birlikte, Johnson'un, Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisine dostlukları nedeniyle ayrıcalıklı davrandığı iddialarını başından beri yalanlıyor ve onun tamamen kurallara uygun bir şekilde davrandığını söylüyor. 'Beni kurtların önüne attı' Arcuri, BBC'nin, "Boris Johnson yine çok meşgul olduğu Londra Belediye Başkanlığı döneminde sizi arıyor muydu?" sorusuna ise "Kesinlikle" yanıtını verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzden erkeklerle ilişkiyi çok zor buluyordum. Size arayacaklarını söylerler, aramazlar. Fakat Boris Johnson böyle değildi. Ne zaman arayacağını söylediyse aradı beni. Sözünün eri bir kişi olduğuna ikna olmuştum çünkü bana bu kadar tutkulu ve ısrarlı bir şekilde odaklanmasına inanmakta zorluk çekmiştim. Ve inanın bana, bana olan ilgisi sadece cinsel değildi. Benim enerjimden, becerikliliğimden çok etkilenmişti." Arcuri, BBC ve ITV'ye verdiği mülakatlarda, Johnson'la sevgili olup olmadığı sorusunu cevaplamayı reddetti.