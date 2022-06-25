HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Boş araziden topladığı mantarı yedi! Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Boş araziden topladığı mantarı yedi! Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

25.06.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşanan olayda, 77 yaşındaki Nazife Uysal yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının araziden topladığı mantarları yemesi sonucu zehirlendiği belirtildi. Uzmanlar, kaynağı belirsiz mantarların yenmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Boş araziden topladığı mantarı yedi! Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 77 yaşındaki kadın mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Karabedirler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde araziden topladığı mantarlardan yiyen Nazife Uysal, bir süre sonra rahatsızlandı.

iStock-855611232

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan Uysal, durumunun kötüleşmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yediği mantardan zehirlendiği belirtilen Uysal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MANTARLARA DİKKAT

Uzmanlar, vatandaşların menşeinden emin olmadığı doğada yetişen mantarları tüketmemelerini istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dayanılmaz sırt ağrılarından kurtulmak çok kolayDayanılmaz sırt ağrılarından kurtulmak çok kolay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam çıkışı
Yüz binlerce lira verip ev aldılar, gerçeği öğrenince ise...Yüz binlerce lira verip ev aldılar, gerçeği öğrenince ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de çok konuşulmuştu! Kimlikle ilk turist geldi

Türkiye'de çok konuşulmuştu! Kimlikle ilk turist geldi

İlçe gece vakti savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı

İlçe gece vakti savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı

Dar gelirliler için konut açıklaması!

Dar gelirliler için konut açıklaması!

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...

48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...

Mezar ziyaretine gelmişti! Kahreden detay

Mezar ziyaretine gelmişti! Kahreden detay

İlginizi Çekebilir

Herkesin evinde var! Zehirlenmek istemiyorsanız böyle yapmayın

Herkesin evinde var! Zehirlenmek istemiyorsanız böyle yapmayın

Sosyal medyadan isyan etti! “Otel havlusu küçük geldi”

Sosyal medyadan isyan etti! “Otel havlusu küçük geldi”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Akılalmaz hata! Tedavi etmek isterken kör ettiler

Akılalmaz hata! Tedavi etmek isterken kör ettiler

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.