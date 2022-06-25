Boş araziden topladığı mantarı yedi! Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 77 yaşındaki kadın mantar zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Karabedirler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde araziden topladığı mantarlardan yiyen Nazife Uysal, bir süre sonra rahatsızlandı.
Sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan Uysal, durumunun kötüleşmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Yediği mantardan zehirlendiği belirtilen Uysal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uzmanlar, vatandaşların menşeinden emin olmadığı doğada yetişen mantarları tüketmemelerini istedi.
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