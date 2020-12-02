Boş sayfalardan oluşan "Salvini'ye saygı duymak için nedenler" kitabı İtalya'da liste başı oldu

İtalya'da aşırı sağcı eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye "güvenmek, saygı duymak ve hayran olmak için nedenler" kitabı Amazon'da en çok satılan kitap haline geldi. Bunu haber haline getiren ise kitabın tamamen boş sayfalardan oluşması.

Amazon'da "siyasi analist Alex Green" ismini kullanan bir "yazar," "Salvini neden güven, saygı ve hayranlığı hak ediyor" başlıklı kitabı geçen yıl satışa sundu. Eser son günlerde satışlarını artırarak İtalya'da Amazon üzerinden en fazla satılan kitap haline geldi.

6,99 euro'ya satılan ve 110 boş sayfadan oluşan kitabın tanıtım metninde şöyle deniliyor:

"Bu kitap boş sayfalarla dolu. Yıllar süren araştırmalara rağmen bu konuyla ilgili söyleyecek bir şey bulamadık. O yüzden lütfen bu kitabı not almak için kullanmaktan çekinmeyin."

Kitabı satın alanlar arasından 300'den fazlası, esere 5 üzerinden ortalama 4.5 oy verdi. Kitapla ilgili yorum yapan alıcıların birçoğu bunu "dahiyane" bir fikir olarak tanımladı. Eserle ilgili olumlu yorum yapanlardan bazıları şu ifadeleri kullandı: