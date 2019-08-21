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Boşaltılmasına karar verilen iş hanında esnaf faaliyette

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

ZONGULDAK Belediyesi'nin 2 yıl önce boşaltılmasına karar verdiği, alt katında balıkçıların bulunduğu 4 katlı merkez çarşısı esnafı faaliyetine devam ediyor.

Boşaltılmasına karar verilen iş hanında esnaf faaliyette

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK (DHA)- ZONGULDAK Belediyesi'nin 2 yıl önce boşaltılmasına karar verdiği, alt katında balıkçıların bulunduğu 4 katlı merkez çarşısı esnafı faaliyetine devam ediyor.
Zonguldak Belediyesi, 2 yıl önce BİMER'e yapılan başvuru üzerine alt katında balıkçıların olduğu yaklaşık 120 iş yerinin bulunduğu kent merkezindeki merkez çarşısında incelemede bulundu. Bilimsel çalışma yerine gözlem ve inceleme yapıldığı belirtilen raporda, binanın riskli olduğu ve gerekli çalışmaların yapılarak kaliteli hale dönüştürülmesi için boşaltılmasına karar verildiği belirtildi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de iş hanında yaptığı incelemenin ardından tuttuğu tutanakta binanın riskli yapı olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini belirtti.
Merkez çarşısı esnafı ise belediyenin verdiği kararın kendilerine tebliğ edilmediğini ayrıca bina ile ilgili bilimsel çalışma yapılmadığını söyledi. İş hanında kuaförlük yapan Nevzat Çaylak, binanın sağlam olduğunu düşündüklerini anlatarak, "Burada 2- 3 esnaf, yıkılarak AVM yapılmasını istiyor. Şikayet olsa burada bir esnaf kalmaz. Sıkıntı olsa burada esnaf kalmaz. Buradan rant elde etmek isteyen birkaç esnaf bunu sürekli gündeme getirmek istiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Boşaltılmasına karar verilen iş hanında esnaf faaliyetteBoşaltılmasına karar verilen iş hanında esnaf faaliyetteBoşaltılmasına karar verilen iş hanında esnaf faaliyetteBoşaltılmasına karar verilen iş hanında esnaf faaliyette

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