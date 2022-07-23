Boşandıktan sonra bikinili pozlarını paylaşmıştı! Hamdi Alkan eski eşi Selen Görgüzel'i silmiş ve engellemiş

Hamdi Alkan ile boşanan Selen Görgüzel sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyordu. Boşandıktan sonra "9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk. Çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız..." diyen Selen Görgüzel'in paylaşımları eski kocasını rahatsız etti.

Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan'ın kendisini sosyal medya hesabından engellediğini söyledi.

Hamdi Alkan ile boşanmanın ardından hiç konuşmadıklarını söyleyen Selen Görgüzel, "Hamdi beni Instagram’dan silmiş ve engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı." dedi.



