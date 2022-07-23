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Boşandıktan sonra bikinili pozlarını paylaşmıştı! Hamdi Alkan eski eşi Selen Görgüzel'i silmiş ve engellemiş

23.07.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra mini bikinisiyle sere serpe pozlar vererek gündeme gelen Selen Görgüzel geçtiğimiz günlerde sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıklamıştı. Hamdi Alkan ile boşanmanın ardından hiç konuşmadıklarını söyleyen Selen Görgüzel, "Hamdi beni Instagram’dan silmiş ve engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı" dedi.

Boşandıktan sonra bikinili pozlarını paylaşmıştı! Hamdi Alkan eski eşi Selen Görgüzel'i silmiş ve engellemiş

Hamdi Alkan ile boşanan Selen Görgüzel sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyordu. Boşandıktan sonra "9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk. Çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız..." diyen Selen Görgüzel'in paylaşımları eski kocasını rahatsız etti.

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Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan'ın kendisini sosyal medya hesabından engellediğini söyledi.

Selen Görgüzel sere serpe poz verdi! "Bu fotoğrafı silin olmamış"Selen Görgüzel sere serpe poz verdi! "Bu fotoğrafı silin olmamış"

Hamdi Alkan ile boşanmanın ardından hiç konuşmadıklarını söyleyen Selen Görgüzel, "Hamdi beni Instagram’dan silmiş ve engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan
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