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Boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 22:53 | Son Güncelleme

Amasya’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bahçeleriçi Mahallesi’nde meydana geldi.

Amasya’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bahçeleriçi Mahallesi’nde meydana geldi. Cemile K.(37) ile Muammer K.(41) evde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşünce Muammer K. yanındaki bıçakla boşanma sürecinde olan eşini boyun, yüz ve elinden yaraladı. Cemile K., kanlar içinde yere yığılırken, Muammer K., olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cemile K., Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kaçan Muammer K. için yakalama çalışması başlattı. Çiftin 2 çocuğunun da olay sırasında evde bulunduğu öğrenildi.

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