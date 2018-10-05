HABER

Boşanma aşamasındaki karısına dehşeti yaşattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2018 17:09 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir kişi boşanma aşamasındaki eşini zorla bindirdiği arabada sopayla darbetti ardından bıçakla yaraladı. Tedavisinin ardından ailesi tarafından eve götürülen genç kadının, konuşamadığı öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki karısına dehşeti yaşattı!

İddiaya göre, M.G. (26), bir yıldır boşanma davaları süren 3,5 yıllık eşi Aylin Daşcı'yı (27), çalıştığı işyerinden çıktığı anda zorla kendi arabasına bindirdi.

Aracın içindeki genç kadını önce sopayla darbeden, ardından bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan M.G, bayılan Aylin Daşcı'yı yol kenarına bırakarak kaçtı.

Çevredekilerin yardımıyla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan bir çocuk annesi Aylin Daşcı, hastanedeki tedavisinin ardından ailesi tarafından evine götürüldü.

Bu arada Daşcı'nın aldığı darbeler nedeniyle şu an konuşamadığı öğrenildi.

Daşcı'nın annesi Celile Daşcı, hastane çıkışında gazetecilere, kızının uzun süredir eşiyle sorunlar yaşadığını ve bir yıldır da boşanma davalarının sürdüğünü söyledi.

M.G'nin kötü alışkanlıkları bulunduğunu ve kızına sürekli şiddet uyguladığını anlatan Daşcı, M.G'den şikayetçi olduklarını belirterek, "Yetkililerden isteğimiz kızımı bu hale getiren kişiyi bir an önce bulmaları. Hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz. Senelerdir bizim canımızı yakıyor. Maddi, manevi bize vermediği zarar kalmadı. Çocuğunu görmeye geldiğinde de her zaman bizi darbediyor. İş çıkışında kızımın önünü kesiyor. Bir elinde sopa bir elinde bıçak. Bıçağı boğazına dayıyor, sopayla vura vura aracına bindiriyor. Araçta da darp ve işkencelerine devam ediyor. Öldü zannederek araçtan atıyorlar. Kızım 3 gündür hastanede yatıyor. Çenesinden ameliyat oldu. Dişleri döküldü, kafası yarıldı. Vücudunda morarmalar var" diye konuştu.

PARTNERRüyada evlendiğinizi görüyorsanız dikkat edin!Rüyada evlendiğinizi görüyorsanız dikkat edin!
Polis böyle yakaladı! Görüntüler Antalya'danPolis böyle yakaladı! Görüntüler Antalya'dan
Bartın'da iğrenç olay! Çocuklara bu mesajları gönderdiBartın'da iğrenç olay! Çocuklara bu mesajları gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet boşanma davası Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Show'un o dizisi isyan çıkardı halk ayaklandı! RTÜK'e şikayet yağdı

Show'un o dizisi isyan çıkardı halk ayaklandı! RTÜK'e şikayet yağdı

Babalarından öyle bir miras kaldı ki! Gözlerine uyku girmiyor

Babalarından öyle bir miras kaldı ki! Gözlerine uyku girmiyor

Çıraklara bin 602 TL harçlık

Çıraklara bin 602 TL harçlık

Reuters son dakika olarak duyurdu! INTERPOL Başkanı Meng Hongwei kayıp!

Reuters son dakika olarak duyurdu! INTERPOL Başkanı Meng Hongwei kayıp!

Kayıp Evrim'le ilgili babadan dehşete düşüren iddia!

Kayıp Evrim'le ilgili babadan dehşete düşüren iddia!

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
şunlara adam demeyin nolur
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İdam mahkumlarının ölmeden önceki son akşam yemekleri ve ilginç istekleri

İdam mahkumlarının ölmeden önceki son akşam yemekleri ve ilginç istekleri

Polis böyle yakaladı! Görüntüler Antalya'dan

Polis böyle yakaladı! Görüntüler Antalya'dan

Bartın'da iğrenç olay! Çocuklara bu mesajları gönderdi

Bartın'da iğrenç olay! Çocuklara bu mesajları gönderdi

Onlar gülerek geldi ama... Yaptıkları dehşete düşürdü

Onlar gülerek geldi ama... Yaptıkları dehşete düşürdü

Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.