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Boşanma aşamasındaydı, 22 yaşındaki Kiraz'ı katletti

30.09.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de yaşanan korkunç olayda 22 yaşındaki Kiraz, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet tarafından vahşice katledildi. 10 yerinden bıçak darbesi alarak ağır yaralanan genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil zanlısı koca ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boşanma aşamasındaydı, 22 yaşındaki Kiraz'ı katletti

Edinilen bilgiye göre, Niğde merkez Nar Mahallesi’nde Mehmet B. (30), 10 gün önce boşanmak için anlaşmaya vardığı eşi Kiraz B.'yi (22) görüşmek için çağırdı. Aralarında çıkan tartışma sonrasında Mehmet B., Kiraz B.'yi 10 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BİR ÇOCUK ANNESİYDİ

Ağır yaralanan kadın Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 çocuk annesi talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil zanlısı koca ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Niğde
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