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Boşanma davasına gelince yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

Adnan Oktar suç örgütüyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli Emre T, soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kalan ve etkin pişmanlıktan faydalanıp tahliye edilen karısının ihbarıyla yakalandı - Boşanma davası için adliyeye geldiğinde gözaltına alınan şüpheli Emre T, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesi üzerine serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - BAŞAK AKBULUT YAZAR - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen şüpheli Çağla T'nin ihbarıyla örgütsel evlilik yaptığı eşi Emre T. gözaltına alındı. Boşanma davası için adliyeye geldiğinde gözaltına alınan şüpheli Emre T. etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesi üzerine salıverildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakimlikçe tutuklanan Çağla T, bir süre önce etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesi üzerine tahliye edildi.

Şüpheli Çağla T, nisan ayının ilk haftasında emniyete başvurarak, soruşturma kapsamında aranan örgüt içi evlilik yaptığı Emre T. ile Bakırköy Adliyesi 12. Aile Mahkemesi'nde boşanma davalarının olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, boşanma davasına giden Emre T.'yi adliyede Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

Oktar'ın medikal işler yapan şirketlerinde çalıştığı öğrenilen Emre T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren Emre T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Adnan Oktar'ın, Çağla T'nin iki kız kardeşini de örgüte katmak istediği, ailesinin durumdan şüphelenmemesi için çiftin evliliğinin gerçekçi görünmesi amacıyla nikah töreni organize edildiği ve göstermelik bir ev de tutulduğu öğrenildi.

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