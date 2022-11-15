Boşanmanın acısını hafifletmek için OnlyFans açtı! Resmen ödülü oldu... “Haftada 25 kez orgazm oluyorum”

43 yaşındaki Audrey Hollander 11 yıllık evliliğinin ardından 2019 yılının Temmuz ayında eşinden boşanmaya karar verdi. Maddi açıdan zor geçen bir boşanma sürecinin ardından ağır depresyon yaşadığını ifade eden Hollander OnlyFans açmaya karar verdi. Uygulama sayesinde cinselliğini keşfettiğini ve para sorunlarına çözüm bulduğunu dile getiren Hollander, “Cinsiyetsiz bir evlilik içindeydim. Değer verildiğimi hiçbir zaman hissetmedim. Kendimi yeniden keşfediyorum” dedi.

BOŞANMANIN ARDINDAN HER ŞEY DEĞİŞTİ

Boşanmasının sonrasında kendisini yeniden keşfettiğini ifade eden Hollander, “Kendimi tamamen özgür hissediyorum. Haftada 5 gün kadın ve erkeklerle beraber oluyorum. Haftada 25 kez orgazm oluyorum. Benden 7 yaş küçük bir sevgilim bile var” diye konuştu.