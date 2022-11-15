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Boşanmanın acısını hafifletmek için OnlyFans açtı! Resmen ödülü oldu... “Haftada 25 kez orgazm oluyorum”

15.11.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Karolina eyaletinde yaşayan 43 yaşındaki Audrey Hollander, boşanmanın sonrasında yetişkinler özel olarak hazırlanan bir uygulamada hesap açtı. Aşk acısının getirdiği depresyondan çıkmak isteyen kadın kısa sürede OnlyFans’ta popülerleşince para kazanmaya başladı. Boşanma bunalımın kendisine ödül olduğunu dile getiren Hollander cinsellik itirafıyla da şaşkınlık yarattı.

Boşanmanın acısını hafifletmek için OnlyFans açtı! Resmen ödülü oldu... “Haftada 25 kez orgazm oluyorum”

43 yaşındaki Audrey Hollander 11 yıllık evliliğinin ardından 2019 yılının Temmuz ayında eşinden boşanmaya karar verdi. Maddi açıdan zor geçen bir boşanma sürecinin ardından ağır depresyon yaşadığını ifade eden Hollander OnlyFans açmaya karar verdi. Uygulama sayesinde cinselliğini keşfettiğini ve para sorunlarına çözüm bulduğunu dile getiren Hollander, “Cinsiyetsiz bir evlilik içindeydim. Değer verildiğimi hiçbir zaman hissetmedim. Kendimi yeniden keşfediyorum” dedi.

BOŞANMANIN ARDINDAN HER ŞEY DEĞİŞTİ

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Boşanmasının sonrasında kendisini yeniden keşfettiğini ifade eden Hollander, “Kendimi tamamen özgür hissediyorum. Haftada 5 gün kadın ve erkeklerle beraber oluyorum. Haftada 25 kez orgazm oluyorum. Benden 7 yaş küçük bir sevgilim bile var” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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