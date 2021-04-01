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Boston Dynamics lojistik taşıma sisteminde robot gücü istiyor

01.04.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boston Dynamics robotlar için bazı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Şirket uzun vadede hedeflerine ulaşacak gibi görünüyor. İşte merak edilen detaylar.

Boston Dynamics lojistik taşıma sisteminde robot gücü istiyor

Küresel çapta popülerliğe sahip olan Boston Dynamics, insan gücünün gerektirdiği bazı işlerde, robot gücünü kullanabilmek amacıyla dün yeni bir robot tanıtmıştı. Bu robotun daha çok lojistik alanında çalışmalar yapacağı söyleniyor. Yeni robot Stretch diğer benzer cihazlara göre bazı üstün özelliklere sahip.

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Öncelikle bu robot sadece kolileri taşımak için tasarlandı. Boston Dynamics şirketi normal şartlarda herhangi bir robot tasarladığı zaman bunu genel bir kullanım için piyasaya sürer. Ancak bu seferki robot sadece tek bir tane amaç için üretildi.

Şirketin tasarladığı bu yeni araç lojistik alanında çalışan kişiler için büyük kolaylık sağlayacak. Depolarda iş gücünün insanlara kalıyor olması hem çalışanları yoruyor hem de işleri yavaşlatıyor. Firma böyle bir durumda kimsenin kazançlı çıkmayacağını düşünerek bu robotu geliştirdi.

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Genel olarak değerlendirildiğinde bu adımın son derece maliyetli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu maliyet otomasyon sistemlerinden gelmiyor. Normal şartlarda herhangi bir yere sıfırdan otomasyon sistemi kurarsanız bunun maliyeti büyük olacaktır. Fakat bu robotlar otomatik bir otomasyon sistemine sahip olacak.

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Mobilite odaklı olması planlanan bu robot saatte tam olarak 800 kez hareket etme gücünü gösteriyor.

Konu ile ilgili videoyu buradan izleyebilirsiniz

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