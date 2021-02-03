Boston Dynamics: Robot köpek Spot, artık her yerden kumanda edilebiliyor, ortalığı topluyor, ip atlıyor

Amerikan robot şirketi Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, Scout adlı web tarayıcı tabanlı platformuyla dünyanın her yerinden kumanda edilebilecek.

Spot daha önce sadece özel bir tabletle kumanda edilebiliyordu. Yani kullanıcının robotun yakında olması gerekiyordu.

Şirket dün Scout'un yanı sıra, Spot'un hareket kabiliyetini artıran Spot Arm'ı da tanıttı.

Spot'a eklenen bir metre uzunluğundaki bu kol sayesinde robot, vana açıyor, şalter indirip kapatabiliyor, beş metreye kadar ağırlık kaldırabiliyor.

Termal kamera eklenen robot ayrıca merdivenleri algılıyor, inip çıkabiliyor, evde ortalığı topluyor hatta ip atlayabiliyor.

GEÇEN YIL 400 SPOT SATILDI

Boston Dynamics'in robotlarının fiyatı 74.500 dolardan başlıyor. Spot Arm, robotlara sadece şirket tarafından takılabiliyor.

Şirket geçen yıl videoları büyük ilgi gören 400 Spot sattığını söylüyor.

Bu robotlar, inşaatlarda, derin madenlerde, nükleer santrallerde ve denizlerdeki petrol platformlarında kullanılıyor.

Güney Kore merkezli otomotiv şirketi Hyundai, iki ay önce Japon bankası Softbank'tan Boston Dynamics'in hisselerinin yüzde 80'ini 880 milyon dolara satın almıştı.

Softbank, bir iştiraki aracılığıyla hisselerin kalan yüzde 20 hissesini elinde tutuyor. Şirketin piyasa değerinin 1,1 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Google'ın çatı şirketi Alphabet 2013'te aldığı Boston Dynamics'i 2017'de Softbank'a satmıştı.

