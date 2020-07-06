HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Boston Dynamics'in robot köpeği Spot satışa çıktı

Boston Dynamics'in robot köpeği Spot satışa çıktı

06.07.2020 12:15 | Son Güncelleme

Boston Dynamics'in ürettiği, kıvraklığı ve refleksleriyle etkileyen robot köpek Spot, resmen satışa sunuldu. Ancak 74 bin 500 dolar fiyat biçilen robot köpeği yine isteyen herkes satın alamayacak.

Boston Dynamics'in robot köpeği Spot satışa çıktı

Boston Dynamics'in ürettiği, kıvraklığı ve refleksleriyle etkileyen robot köpek Spot, resmen satışa sunuldu. Ancak robot köpeği yine isteyen herkes satın alamayacak.

Boston Dynamics'in "Erken Sahiplenme Programı" kapsamında 150'den fazla Spot, geçen Eylül ayında çeşitli şirketlere ve araştırma tesislerine verilmişti.

Şirket böylece, robot köpeğin gerçek dünyada nerelerde kullanılabileceğini değerlendirmeyi ve hangi noktalarda daha da geliştirilebileceğini tespit etmeyi amaçlıyordu.

Bu gelişimler arasında, Kanada'nın Quebec eyaletindeki büyük bir inşaat projesindeki ilerlemeyi belgelemek için haftada neredeyse 5 bin fotoğraf çeken bir kamera ve Norveç'teki bir petrol tesisinde tehlikeli denetleme görevlerinde, insanların yerini almak için yapılan uyarlama da vardı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1263109496009875456

'İSTEYEN HERKES ALAMAYACAK'

Ancak Boston Dynamic, bu programın ardından da, robot köpeği isteyen herkese satmaya hazır değil. Spot bunun yerine ABD'deki "ticari ve endüstriyel" kullanımlar için satılacak, ancak Erken Sahiplendirme Programı uluslararası ölçekte devam edecek.

Şirket ayrıca, siparişlerin "robotlarının yararlı kullanımını gerektiren Boston Dymanics koşullarına tabi olacağını belirtti.

Şirketin Alan Uygulamaları Başkanı Seth Davis, satış sözleşmesinde "robotların insanlara zarar vermesinin ya da insanlara zarar veriyor gibi yapmasının" yasak olduğunu belirtti.

Spot'un satış fiyatınınsa, 74,500 dolar olacağı, ancak toplu alımlarda ve eğitim amaçlı kullanımlarda indirimin de söz konusu olabileceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ünlü telefon üreticisinden koronavirüse özel teknoloji!Ünlü telefon üreticisinden koronavirüse özel teknoloji!
2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!2020 LGS Haziran ayı örnek soruları yayımlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rocket Lab'ın uydu fırlatışı başarısız oldu

SpaceX'e rakibi bu kez kötü son yaşadı!

Redmi Note 9 incelemesi!

Redmi Note 9 incelemesi!

Olympus kameraları da artık webcam olabilecek

Olympus'tan webcam müjdesi!

TV temizliği nasıl yapılmalı?

Televizyon temizlerken bunlara dikkat!

YouTube televizyon uygulaması hızla ilgi görüyor

Karantina YouTube'a yaradı

Samsung'tan koronavirüse özel antimikrobiyal telefon kılıfı geliyor!

Ünlü telefon üreticisinden koronavirüse özel teknoloji!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.