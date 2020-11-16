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Boşuna para harcamayın! 6 ay kalıcı Brezilya fönünü evde yapın...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saçların uzun bir süre parlak ve dümdüz görünmesini sağlayan Brezilya fönü, kadınların sıklıkla tercih ettiği bir işlemdir. Kıvırcık saçları sırma gibi dümdüz yapan bu yöntem için paranızı harcamayın, gelin evimizde nasıl yapıldığını öğrenelim.

Boşuna para harcamayın! 6 ay kalıcı Brezilya fönünü evde yapın...

Her sabah fönlü saçlarla uyanmak kim istemez ki? Hele bir de saçlarınız kıvırcık ve sürekli olarak kabarıyorsa işte Brezilya fönü bu noktada kurtarıcınız oluyor. Bolca keratin sayesinde saçlara düz bir görünüm kazandıran Brezilya fönü hem bakımlı hem de sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardımcı olur.

EVDE BREZİLYA FÖNÜ NASIL YAPILIR?

Kuaförde saatler süren bu işlemi doğru malzemeler kullanarak evinizde de yapabilirsiniz. Gerekli olanlar ise;

Sülfat içermeyen şampuan
80 mililitre keratin
230 santigrat dereceye kadar ısınabilen düzleştirici
Fön makinesi
Bir çift plastik eldiven
Saç bonesi
Bir adet cam kase
Boya fırçası

YAPILIŞI

İlk olarak saçlarınızı sülfat içermeyen bir şampuan ile yıkayın ve taradıktan sonra tamamen kurutun. Eğer saçlarınız dalgalı ise kuruttuktan sonra düzleştirin.

Saçlarınıza eşit miktarda keratini sürüp dağıtın. Ardından ince bir tarak ile saçınızı tarayın ve keratinin her yana dağılmasını sağlayın. Bu işlemi yaparken ya vantilatör çalıştırın ya da pencereyi açarak ortamın hava almasını sağlayın.

Saçlarınızı taradıktan sonra tepeden toplayın ve bone geçirin. Yaklaşık 40 dakika bekledikten sonra boneyi çıkarın ve saçlarınızı iyi bir şekilde kurutun.

Kurutma işleminden sonra ince dişli tarakla saçlarınızı yeniden tarayın. Düzleştiricinizi 230 santigrat dereceye getirin ve saçlarınızı düzleştirin. . Düzleştirme işlemini tamamladıktan sonra her saç tutamına 5 ile 10 kez pressleme uygulayın. Brazilya fönünüz hazır. Yaklaşık 6 ay boyunca kullanabilirsiniz.


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