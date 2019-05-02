Boşuna para harcamayın evde de yapabilirsiniz! İşte en etkili vücut maskeleri

İşte hem ucuz hem de basit hem de sağlıklı uygulamalardan birkaçı.

Paranız cebinizde kalacak! Vücudunuz için hem ucuz hem de basit öneriler

ZENCEFİLLE İNATÇI YAĞLARDAN KURTULMAK Zencefil cilde faydalı özellikleriyle bilinir. Elastikiyetini ve kan dolaşımını artırır. İnatçı yağlardan da kurtulmanızı sağlayan zencefil sargısı kullanabilirsiniz. 4-5 çorba kaşığı vücut losyonuyla 1 çorba kaşığı taze zencefili karıştırın. Bir havluyu sıcak suya batırın ve yağ kaybetmek istediğiniz alana sarın. Gözeneklerin açılması için 5 dakika bekleyin. Daha sonra vücut losyonlu karışımı hedeflenen bölgeye uygulayın. Ve alanı süreç film ile sarın bir gece bekletin.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞIYLA CİLDİNİZİ YUMUŞATIN Hindistan cevizi yağı, yumuşatıcı ve nemlendirici özelliklerinden dolayı cildi yumuşatmak ve pürüzsüzleştirmek için gerçekten iyi çalışır. Cildinizi beslemek istiyorsanız, bu vücut sargısını deneyin. Biraz ılık hindistancevizi yağı alın ve eşit miktarda bal ve en sevdiğiniz uçucu yağın 2-3 damlasını ekleyin. Karışımı cilde uygulayın. Yağı yaydığınız bölgeyi süreç film ile sarın. Bir saat bekletin.

ELMA SİRKESİYLE SELÜLİT MASKESİ Elma sirkesinde birden fazla vitamin, mineral ve sağlık açısından birçok fayda bulunur. Bu karışım sayesinde kan dolaşımını artırabilir, selülit ve inatçı yağlardan kurtulabilirsiniz. Elma sirkesini% 6 oranında eşit oranda su ile seyreltin. Cilde uygulayın. Alanı süreç filmle sarın. En az bir saat veya bir gece bekletin. Ancak bu işlem hassas ciltler için uygun olmayabilir.

DENİZ TUZUYLA DETOKS YAPIN Deniz tuzu cildinizdeki sorunlu alanları sıkılaştırır selülitle de savaşmanıza yardımcı olur. Ancak selülitten kurtulmak için dengeli beslenme ve düzenli egzersiz de yapmalısınız. 1 litre ılık suda 2-3 yemek kaşığı ölü deniz tuzunu eritin. Bir havlu veya eski bir çarşafı bu tuzlu suda ıslatın sorunlu alana yerleştirin. Alanı streç film ile sarın bir saat bekletin.

BAL VE ALOE VERA İLE BEBEK CİLDİNE KAVUŞUN Bal cilde bol miktarda besin sağlar aloe vera da nemlendirme için mükemmeldir, bu yüzden bu ikili her türlü besleyici bileşenle dolu olduğu için harika bir iş çıkaracaktır. Büyük bir aloe vera parçasını kesin, uzunlamasına dilimleyin ve şeffaf jeli çıkarın. Eşit miktarda aloe vera jeli ve balı birlikte karıştırın. Pürüzsüz bir doku elde etmek için sade yoğurt ekleyin. Cildinize uygulayın. Streç filmle sarın yarım saat beletin.

CİLDİNİZİ KAKAO, MUZ VE BAL İLE NEMLENDİRİN Tüm bu bileşenler, özellikle vücut sargısı olarak kullanıldığında, cilt için harikalar yaratır. Kakao antioksidanlarla doludur ve cildi nemlendirmede de iyidir. Muz A ve E vitaminiyle doluyken bal nemlendirme özelliğiyle harikalar yaratır. Muzun yarısını ezin. 1 çorba kaşığı ılık bal ekleyin ve karıştırın. 1 çay kakao ekleyin. Macun kıvamına gelinceye kadar süt ekleyin. Cildinize uygulayın. Streç filmle sardıktan sonra yarım saat bir saat bekletin.

VÜCUDUNUZU KİL İLE ŞEKİLLENDİRİN Bu tarif detokslama için çok etkilidir ve sonuç olarak sizi daha ince gösterir. Ancak yağları yakamadığı için büyük mucizeler beklememek gerekir. Sadece fazla suyu çıkardığını ve kısa vadeli bir etkiye sahip olduğunu, ancak özel durumlar için kullanışlı olmanın iyi olduğunu unutmayın. Bir havluyu sıcak suya batırın ve yağ kaybetmek istediğiniz alanlara yerleştirin. Gözenekleri açmak için 5 dakika bekletin. Eşit miktarda kili ve en sevdiğin vücut losyonunu karıştırın ve etkilenen bölgeye uygulayın. Daha iyi sonuçlar elde etmek için en az bir saat bekletin.