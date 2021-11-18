Daha genç görünmek için ameliyata gerek yok! İşte botoks etkisi yaratan egzersiz ve bakım taktikleri

Sağlıksız beslenme, sigara kullanımı ve stres gibi etkenler zamanla cildinizin yapısını bozuyor. Elastikiyet kaybolmaya başlıyor ve cilt sarkıyor. Halbuki günde sadece birkaç dakika ayırarak cildinize ihtiyacı olan gergin, sağlıklı ve ışıltılı görünümü verebilirsiniz. Bunun için yüzünüze uygulayacağınız egzersizler ve evde yapacağınız maskeler yeterli olacak! İşte cildi geren ve botoks etkisi yaratan tüyolar...
Yanaklarınızı balon gibi şişirin. Ağzınızı kapalı bir şekilde tutarak havaya sağdan sola hareket ettirin. Bu hareketi sabah akşam 1 dakika uygulayın. Daha diri bir yanak görünümü elde edeceksiniz.
Dudaklarınızı öpücük yollayacakmış gibi büzün. Aynı esnada kaşlarınızı havaya kaldırın ve böyle 10 saniye kalın. Bu hareketi gün içerisinde istediğiniz kadar tekrar edin. Basit ama oldukça etkili bir hareket.
Yüzünüzü hareketsiz tutun. Gözlerinizi 360 derece hareket ettirin. Bu hareketi gün içerisinde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu hareket ile kaz ayaklarınızın çevresindeki sarkmalar gecikecek ve daha dinç bir cilde sahip olacaksınız.
1 domates kabuğunu soyun ve ezin. Üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyin. Cildinize sürerek 20 dakika bekletin. Daha sonra ılık bir su ile durulayın. Bu maskeyi 15 günde bir uygulayabilirsiniz. Bu bakım ile cildiniz daha diri ve canlı olacak.
1 yumurta sarısını 1 tatlı kaşığı limon suyu, bal, süt ve tuz ile karıştırın. Karışımı cildinize uygulayın. Kuruyunca üzerine bir kat daha sürün. Bu işlemi toplamda 3 kere uygulayın. Son uygulama sonrasında soğuk su ile durulayın. Bu maske sonrası cildinizin daha gergin ve dolgun olduğunu fark edeceksiniz.
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