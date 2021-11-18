Daha genç görünmek için ameliyata gerek yok! İşte botoks etkisi yaratan egzersiz ve bakım taktikleri

Sağlıksız beslenme, sigara kullanımı ve stres gibi etkenler zamanla cildinizin yapısını bozuyor. Elastikiyet kaybolmaya başlıyor ve cilt sarkıyor. Halbuki günde sadece birkaç dakika ayırarak cildinize ihtiyacı olan gergin, sağlıklı ve ışıltılı görünümü verebilirsiniz. Bunun için yüzünüze uygulayacağınız egzersizler ve evde yapacağınız maskeler yeterli olacak! İşte cildi geren ve botoks etkisi yaratan tüyolar...

BU EGZERSİZLERLE CİLDİNİZDE BOTOKS ETKİSİ YARATIN!

Yanaklarınızı balon gibi şişirin. Ağzınızı kapalı bir şekilde tutarak havaya sağdan sola hareket ettirin. Bu hareketi sabah akşam 1 dakika uygulayın. Daha diri bir yanak görünümü elde edeceksiniz.

Dudaklarınızı öpücük yollayacakmış gibi büzün. Aynı esnada kaşlarınızı havaya kaldırın ve böyle 10 saniye kalın. Bu hareketi gün içerisinde istediğiniz kadar tekrar edin. Basit ama oldukça etkili bir hareket.

Yüzünüzü hareketsiz tutun. Gözlerinizi 360 derece hareket ettirin. Bu hareketi gün içerisinde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu hareket ile kaz ayaklarınızın çevresindeki sarkmalar gecikecek ve daha dinç bir cilde sahip olacaksınız.

Boynunuzu olabildiğince geriye bırakın. Yukarı bakarak 5 saniye bekleyin. Sonra tekrar normal pozisyonunuza dönerek dinlenin. Bu hareketi birkaç kez tekrarlayın. Düzenli olarak yaparsanız, boyun bölgenizdeki sarkmalar gecikecek ve daha genç gözükeceksiniz.

MASKELERİ DE UNUTMAYALIM!