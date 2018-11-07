Botoks ile yaşlanma belirtilerine dur de!

Botoks işlemi sanıldığının aksine bir ameliyat değil estetik operasyondur. Tüm dünyada 1980'li yıllardan itibaren pek çok kişi tarafından tercih edilen bir işlem haline geldiği biliniyor. Her geçen gün pek çok kişi tarafından daha sık yaptırılan botoks, daha çok yüz ve boyun bölgesindeki yaşlanma etkileri için kullanılıyor.
Botoks uygulamasında clostridium botulinum tarafından üretilmiş olan botunilinum toksini kullanılıyor. Sözünü ettiğimiz bu toksin de enjekte edildiği kasta geçici felç etkisi sağlıyor ve botoks işlevini bu felç etkisiyle meydana getiriyor.
PEKİ BOTOKS NİÇİN YAPILIR?
Öncelikle botoks uygulamasının temel nedeni yüzümüzde ortaya çıkan kırışıklıkları ortadan kaldırmak ve sonraki süreçte de bu kırışıklıkların oluşmasını azaltmaktır. Toksini kırışık olan bölgeye enjekte ederek kasların hareketliliğini azaltıyoruz. Böylece enjeksiyonun yapıldığı bölgedeki tüm kırışıklıklar da açılmış oluyor.
Ayrıca bu kasların hareketsizleşmesiyle birlikte mimik kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıkların da önüne geçilmiş oluyor. Botoks uygulaması göz çevresi, alın, burun üstü, çene ucu, dudak çevresi ve boyun gibi neredeyse yüz hatlarınızın her bölgesine yapılan bir işlemdir.
Birçok hastanın bilmediği bir diğer bilgi ise botoksun aşırı terleme sorunu olan kişilerde de uygulanabildiğidir. Botoks sayesinde aşırı terleme probleminizi sorun olmaktan çıkartabilirsiniz. Bu sayede terleme belirli sürelerde önlenebiliyor.
BOTOKS İŞLEMİ NASIL YAPILIR, HANGİ AŞAMALARDAN GEÇİLİR?
Botoks uygulaması konusunda ilk bilinmesi gereken bu işlemin enjeksiyon yöntemi ile yapıldığıdır. Süresi ise yaklaşık 15 dakika gibi komik bir zaman dilimini kapsar. Bu işlemi yaptırdığınızda etkisini hemen fark edemeyebilirsiniz. Tamamen değişim için birkaç gün beklemeniz gerekecek. İşlem kalıcı olmadığından dolayı herhangi bir endişe duymanıza da gerek yok. Botoks yaptırmadan önce mutlaka gideceğiniz uzmanı iyi araştırmanızı öneririz. Uzman ellerden çıkan şaşırtıcı güzelliğe hayran kalacak, kalınacaksınız.
Yüz çevrenizde toplam 43 kadar kas bulunur. Hangilerine uygulama gerçekleştirileceğini belirlemek ve uygulamanın yapılacağı noktaları belirlemek, yüzün doğal ifadesini bozmadan kasların hareketsiz kalmasını sağlar. Hastalarımız en etkili sonuca da bu şekilde ulaşırlar.
BOTOKS İŞLEMİNİN ARDINDAN YAPILMASI GEREKENLER
Botoks uygulaması yazımızın başında da belirttiğimiz gibi ameliyat değil estetik operasyondur. Bundan dolayı da hastalarımız, işlemin hemen ardından günlük hayatlarına devam edebilirler.
Kahvaltı sonrası, özellikle çalışanlar için kahve molası ya da öğle yemeği arasında yaptırabileceğiniz çok kolay bir işlem olduğunu unutmayın. Evet işlemimiz bu kadar kolay olmakla beraber hastalarımızdan botoks uygulaması sonrasında bazı ricalarımız oluyor.
Öncelikle hastaların uygulama yapılan gün geceye kadar kesinlikle yüzün üzerine yatmaması gerekiyor. Yine yüze uzun müddetli baskı yapabilecek hareketlerden de uzak durmalarını öneriyoruz. Peeling ve mezoterapi gibi uygulamalara da botoks işleminin ardından en azından birkaç günlüğüne ara vermelerinde fayda görüyoruz.
Uygulamanın etki süresi kişiye göre farklılıklar gösterir. Bunun nedeni de işlemin kalıcı olmamasından kaynaklanıyor. Örneğin, 4 ila 8 ay gibi değişkenlik gösteren süreler ışığında etkisini kaybeden uygulamalar tekrarlanabilir. Bu konuda da asla endişe etmeyin. Tekrarlanması aklınıza kaslarda kalıcı yıpranma ya da mimiklerinize kalıcı zararlar verme gibi soruları getirebilir.
Kendinizi alanında uzman doktora emanet ettiğiniz taktirde bu tarz problemlerle asla karşılaşmazsınız. Botoks uygulaması için daha detaylı bilgi almak adına beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilir ya da kliniğimizi ziyaret ederek kafanızdaki tüm endişeleri gidebilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaktan her zaman keyif duyduğumuzu belirtmek isteriz. İşini severek yapan bir doktor olarak soru sormaktan asla çekinmemeniz bizim için çok önemli.
Doç. Dr. Emre Hocaoğlu
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
http://www.emrehocaoglu.com
https://www.instagram.com/dremrehocaoglu
<https://www.facebook.com/docdremrehocaoglu/ >
Okuyucu Yorumları 0 yorum