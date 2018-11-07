Botoks ile yaşlanma belirtilerine dur de!

Botoks işlemi sanıldığının aksine bir ameliyat değil estetik operasyondur. Tüm dünyada 1980'li yıllardan itibaren pek çok kişi tarafından tercih edilen bir işlem haline geldiği biliniyor. Her geçen gün pek çok kişi tarafından daha sık yaptırılan botoks, daha çok yüz ve boyun bölgesindeki yaşlanma etkileri için kullanılıyor.

Botoks uygulamasında clostridium botulinum tarafından üretilmiş olan botunilinum toksini kullanılıyor. Sözünü ettiğimiz bu toksin de enjekte edildiği kasta geçici felç etkisi sağlıyor ve botoks işlevini bu felç etkisiyle meydana getiriyor.

PEKİ BOTOKS NİÇİN YAPILIR?

Öncelikle botoks uygulamasının temel nedeni yüzümüzde ortaya çıkan kırışıklıkları ortadan kaldırmak ve sonraki süreçte de bu kırışıklıkların oluşmasını azaltmaktır. Toksini kırışık olan bölgeye enjekte ederek kasların hareketliliğini azaltıyoruz. Böylece enjeksiyonun yapıldığı bölgedeki tüm kırışıklıklar da açılmış oluyor.

Ayrıca bu kasların hareketsizleşmesiyle birlikte mimik kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıkların da önüne geçilmiş oluyor. Botoks uygulaması göz çevresi, alın, burun üstü, çene ucu, dudak çevresi ve boyun gibi neredeyse yüz hatlarınızın her bölgesine yapılan bir işlemdir.