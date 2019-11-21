Botoks kırışıklıklar derinleşmeden yapılmalı

Medstar Antalya Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Serkan İlhan, botoks uygulamasının kullanım alanları hakkında bilgi verdi. BOTOKS ETKİSİ MİMİKLERE GÖRE DEĞİŞİR Botoks, uygulandığı bölgede kasın çalışmasını geçici süre durdurarak deride oluşan çizgi ve derin çukurların belirginleşmesini engeller, kırışıklıkların derinliğini azaltır. Botoks tedavisinin etki süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte 4 ila 6 ay civarındadır. Bu süre, kişinin bu bölgedeki kaslarını iletişim sırasında ne kadar sık kullandığı ile ilişkilidir. UYGULAMA İÇİN YAŞ SINIRI YOK Gebelik ya da emzirme dönemi dışında botoks işlemini yaptırmada bir sakınca ve yaş sınırı bulunmamaktadır. Mimiklerini çok kullanan kişilerde erken yaşlarda başlanan düşük doz uygulamaları ileride oluşabilecek derin kırışıklıkların önüne geçecektir. Bunun yanında yüzde oluşabilecek kesi gibi izlerin daha az görünür hale gelmesinde de botoksun yeri bulunmaktadır. İşlemin bir diğer etkisi de ter bezlerindeki salgıyı azaltması ve yoğun terleme sorunu yaşayan kişilerin sosyal yaşamında rahatlık sağlamasıdır.

KIRIŞIKLIĞA AĞRISIZ VEDA Botoks işlemi estetik amaçlı olarak yüz ve boyun bölgesinde; kazayağı, alın ve boyun kırışıklıkları, kaş arası çizgisi, kaş kaldırma ve terlemeyi önlemek için kullanılabilir. Uygulama süresi 5-10 dakikadır. İşlem sonrası bir ağrı hissedilmez. Hastalar botoks yaptırdıktan sonra normal yaşamına hemen geri dönebilir. Botoksun uygulandığı gün yoğun efor gerektiren spordan ve sauna gibi sıcak ortamlardan kaçınılması önerilir. Aynı gün baş hareketlerine dikkat edilmeli, yüzüstü ya da baş aşağı duruştan kaçınmalıdır. Botoksun tam etkisi 5 ile 7 gün arasında görülür. YORGUN YÜZ İFADESİNE SON Alın, kaz ayakları, kaş arası, burun yan duvarı, boyun derisindeki kırışıklıklar ve bantlar yüz ve boyundaki mimik kasların kasılması sonucu oluşur. Kaş arası ve burun yan duvardaki çizgiler kızgın yüz ifadesi, göz çevresi ve alındaki çizgiler yaşlı ve yorgun yüz ifadesine neden olur. Botoks, yüzün bu bölgelerindeki mimik kaslarının geçici olarak kasılmasını bloke eder. Yorgun, kızgın yüz ifadesini ortadan kaldırarak daha dinç, daha aydınlık bir yüz ifadesi sağlar.