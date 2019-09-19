'Botoks yaptırdığım belli olmasın' diyorsanız baby botoksu tercih edin

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, estetik yaptırmak isteyenlerin gözdesi baby botoks işlemi hakkında birbirinden faydalı açıklamalarda bulundu.

Botoks ile beraber kırışıklıklar azalırken aynı zamanda yüze bir donukluk da meydana gelir ve mimiklerde değişiklikler olabilir. Bunu istemeyen kişiler için baby botoks yardımcı olur. Baby botoksta normal botoksa oranla daha düşük doz kullanılır.

Bu sayede yüz kasları normal hareketlerini yerine getirmeye devam eder ve istenmeyen kırışıklıklarda ortadan kalkmış olur. Baby botoksun, normal botoksa göre en büyük avantajı mimiklerde herhangi bir değişim meydana gelmez.

BABY BOTOKS UYGULAMASI

Baby botoksun içeriği de tıpkı alışık olduğumuz botoks gibi botullinum toksininden üretilir. Aralarındaki tek fark daha az miktarda uygulanmasıdır. Baby botoks uygulaması yaklaşık olarak 5 dakika kadar sürer.

Etkisi ise uygulandıktan sonra 4-5 gün içerisinde ortaya çıkar. Bu uygulamada kişiye özel bir botoks planlaması yapılır. Çünkü bu uygulamada kırışıklığın meydana geldiği bölgelere bu kırışıklığı ortadan kaldıracak miktarda doz uygulanırken mimikleri oluşturan kaslara daha düşük dozda enjeksiyon gerçekleştirilir. Bu nedenle istenen etkinin elde edilebilmesi için kişinin yüz şeklinin gayet iyi bir şekilde bilinmesi gerekir.