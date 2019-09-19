KADIN

'Botoks yaptırdığım belli olmasın' diyorsanız baby botoksu tercih edin

Op. Dr. Bora Özel Op. Dr. Bora Özel
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

Botoks günümüzde en sık tercih edilen ameliyatsız estetik yöntemlerinin başında gelir. Çabuk uygulanabilmesi ve hemen etki etmesi gibi avantajları sayesinde botoks birçok kişi tarafından tercih edilir. Ancak bazı insanlar botoks yaptırdığı belli olmamasını ya da doğal görünümde olmayı tercih ediyor.

'Botoks yaptırdığım belli olmasın' diyorsanız baby botoksu tercih edin

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, estetik yaptırmak isteyenlerin gözdesi baby botoks işlemi hakkında birbirinden faydalı açıklamalarda bulundu.

Botoks ile beraber kırışıklıklar azalırken aynı zamanda yüze bir donukluk da meydana gelir ve mimiklerde değişiklikler olabilir. Bunu istemeyen kişiler için baby botoks yardımcı olur. Baby botoksta normal botoksa oranla daha düşük doz kullanılır.

Bu sayede yüz kasları normal hareketlerini yerine getirmeye devam eder ve istenmeyen kırışıklıklarda ortadan kalkmış olur. Baby botoksun, normal botoksa göre en büyük avantajı mimiklerde herhangi bir değişim meydana gelmez.

BABY BOTOKS UYGULAMASI

Baby botoksun içeriği de tıpkı alışık olduğumuz botoks gibi botullinum toksininden üretilir. Aralarındaki tek fark daha az miktarda uygulanmasıdır. Baby botoks uygulaması yaklaşık olarak 5 dakika kadar sürer.

Etkisi ise uygulandıktan sonra 4-5 gün içerisinde ortaya çıkar. Bu uygulamada kişiye özel bir botoks planlaması yapılır. Çünkü bu uygulamada kırışıklığın meydana geldiği bölgelere bu kırışıklığı ortadan kaldıracak miktarda doz uygulanırken mimikleri oluşturan kaslara daha düşük dozda enjeksiyon gerçekleştirilir. Bu nedenle istenen etkinin elde edilebilmesi için kişinin yüz şeklinin gayet iyi bir şekilde bilinmesi gerekir.

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BABY BOTOKS HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Baby botoks uygulamasının normal botoks uygulamasında pek bir farkı bulunmaz. Uygulamadan 2 saat sonra banyo yapılabilir. Uygulamayı takip eden 24 saat önemli bir süreçtir. Bu süreçte hamam ya da sauna gibi aşırı sıcak ortamlardan uzak durulması tavsiye edilir. Bunun dışında yüz masajı gibi botoks yapılan bölgelerde basınca neden olacak uygulamalardan kaçınılmalıdır. Baby botoks herhangi bir cilt rahatsızlığı olmayan, 18 yaşını doldurmuş olan herkese sorunsuz bir şekilde yapılabilir.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel

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