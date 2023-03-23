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Böyle doğum günü daha önce görülmedi! “Annemin 80. doğum gününde seksi kovboylar tuttum”

23.03.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde yaşayan 80 yaşındaki Barbara için kızı Katie Ingram ilginç bir doğum günü partisi düzenledi. Hastalığı nedeniyle bir yaşlı bakım evinde kalan Barbara için kızı Katie, 80. doğum gününe özel olarak kovboy kostümlü dansçılar ayarladı. Yaşlı kadınların arasında dans eden kovboylar ortaya eğlenceli görüntüler çıkarttı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Böyle doğum günü daha önce görülmedi! “Annemin 80. doğum gününde seksi kovboylar tuttum”

43 yaşındaki Down Sendromlu kız kardeşi Molly ve annesi Barbara’nın özel bir bakım evinde kaldıklarını söyleyen Ingram, annesinin doğum gününü özel bir şekilde kutlamak istedi. Annesinin bir piyanist olduğunu belirten genç kadın ona unutamayacağı bir sürpriz hazırlayarak dansçılardan oluşan bir parti düzenledi. Annesinin doğum günü kutlamasından kısa bir süre önce vefat ettiğini ifade eden Ingram, “Annemin 80. doğum gününde seksi kovboylar tuttum. O bir piyanistti ve gerçekten özeldi. Hayatımda olduğu için çok mutluyum” dedi.

“ANNEM ÇOK MUTLUYDU”

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Kendisine özel olarak hazırlanan doğum günü partisinden Barbara’nın büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Ingram, “Annem çok mutluydu. O an gerçekten başarılı olduğumu hissettim. Bunama teşhisi konulmasına rağmen tüm şarkılara eşlik etti. Gerçekten onun için mükemmel bir patlamaydı” diye konuştu.

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Annesinin bakım evinde birlikte kaldığı arkadaşlarıyla son derece eğlenceli zaman geçirdiğini belirten Ingram, “Dansçılar dans numaralarını yumuşatmak zorunda kaldı. Bütün kadınlar çok konuşkandı. Hepsi dansçılarla konuşmak istedi. Çok komiklerdi. Birçoğu eskiden nasıl dans ettikleri hakkında konuştu. Bir kadın, kocasının ne kadar yakışıklı olduğu ve adamlardan birinin nasıl kocasına benzediği hakkında ayrıntılara girdi" diye ekledi.

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Dans Amerika doğum günü kovboy

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