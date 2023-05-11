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Böyle karar ne görüldü ne duyuldu! Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti... 24 haftalık hapis cezasına çarptırıldı

11.05.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık’ın Cheshire bölgesinde Edward Riley isimli bir adam komşusunun şikayet üzerine 24 haftalık ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. 44 yaşındaki Riley yüksek sesle geğirerek ve gaz çıkartarak komşusunu rahatsız ettiği gerekçesiyle polise şikayet edildi. Riley komşusunun şikayeti üzerine mahkemeye çıkmak zorunda kaldı.

Böyle karar ne görüldü ne duyuldu! Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti... 24 haftalık hapis cezasına çarptırıldı

Birleşik Krallık’ın Cheshire bölgesinde yaşayan Edward Riley isimli bir adam bitişiğinde komşusu Simon Joynson’un rahatsızlık veren davranışlar yaptığını söylemesi üzerine polisler tarafından gözaltına alındı. Komşu Joynson polise verdiği ifadesinde evlerinin bitişik duvarlı olduğunu ve Riley’in bilinçli bir şekilde bu duvardan gaz ile geğirme sesleri çıkarttığını söyledi.

İKİLİ ARASINDAKİ TARTIŞMA BÜYÜDÜ

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Riley’in davranışlarından rahatsızlık duyduğunu belirtmek için evine giden Joynson, komşusunun kendisini ve evini yakmakla tehdit ettiğini söyledi. Sürekli olarak komşusu tarafından taciz edildiğini ifade eden Joynson çareyi durumu polise bildirmekte buldu.

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Riley, tacizi kabul ettikten sonra 12 ay ertelenmiş 24 haftalık hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 15 günlük rehabilitasyona girmesi ve 85 sterlinlik masraf ve 128 sterlinlik kurban ek ücreti ödemesi emredildi.

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Anahtar Kelimeler:
geğirme gaz sürekli osurmak

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